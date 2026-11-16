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數據與打法比一比：純射手VS內線核心

拓荒者鋒線傷兵成李賢重契機 中鋒擁擠考驗楊瀚森

▲拓荒者官方社群日前發布一張楊瀚森孤單拖著行李箱離去的背影照，更讓網路上湧現大量要求交易、甚至人身攻擊主帥諾里（Micah Nori）的不理智言論。（圖／美聯社／達志影像）

一個正衝擊NBA輪替 一個還在爭取NBA機會

▲楊瀚森陣中21歲中鋒楊瀚森迎來震撼全場的生涯代表作！替補出賽26分鐘的楊瀚森，攻下12分、10籃板、1助攻與1抄截，得分、籃板與出賽時間均創下生涯新高。（圖／美聯社／達志影像）

NBA夏季聯盟開季錦標賽持續熱戰，波特蘭拓荒者夏季聯賽的球隊混音隊近期在延長賽以119：115險勝。這場比賽中，效力於混音隊的韓國射手李賢重手感發燙，全場外線10投6中狂轟25分、7籃板、4助攻、2抄截，不僅助隊奪勝，更完成連續兩場得分突破20大關的亮眼表現。這波火燙狀態隨即在亞洲籃壇掀起熱議，甚至有部分網友拿他與拓荒者陣中的中國中鋒楊瀚森相提並論，直呼「李賢重比楊瀚森更有機會」，甚至擔憂楊瀚森若下放發展聯盟恐淪為替李賢重擋拆拉空間的配角。不過若從球隊輪替結構、合約層級與戰術定位深入剖析，兩名亞洲好手其實正處於截然不同的職業階段。攤開兩人在G聯盟的成績單，李賢重本季為混音隊出戰4場，場均繳出15.3分、6.8籃板、3助攻、1.3抄截、1.1阻攻，整體命中率高達47.6%，三分命中率更來到驚人的48.4%，場均投進3.8記三分球。反觀楊瀚森上賽季代表混音出戰14場，場均只轟下17.1分，外帶9.2籃板、3.1助攻、1.6阻攻，整體命中率高達62.4%，外線命中率則是32.1%。從技術特點來看，李賢重屬於標準的無球鋒線射手，不佔球權且具備微波爐一般的投射火力，在場上的任務就是跑位接球投籃、拉開空間並做好協防。而楊瀚森則是「內線戰術核心」，不僅在禁區終結與籃板保護上具備統治力，只要在場上，全隊進攻便圍繞著他運轉，兼具高位策應等重任。之所以會出現「李賢重更接近拓荒者輪替」的討論，主因在於拓荒者目前的陣容失衡。在送走格蘭特（Jerami Grant）、塞布爾（Matisse Thybulle）等人後，拓荒者鋒線戰力明顯薄弱，加上替補側翼揚布拉德（Jahmir Youngblood）遭遇右腳骨挫傷，確實讓具備外線冷箭能力的李賢重看見一線生機。不過李賢重若想真的擠進NBA，現實中障礙重重。李賢重目前僅身背G聯盟合約，而拓荒者隊內的3個雙向合約名額均已滿員，球團若想將他拉上一軍，必須先裁掉現有雙向球員才有空間。反觀拓荒者內線顯得相對擁擠，克林根（Donovan Clingan）坐穩先發五號位，威廉斯（Robert Williams III）擔任頭號替補，卡爾森（Branden Carlson）的順位也排在楊瀚森之前，導致身背正式新秀合約的楊瀚森現階段在NBA賽場難以獲得穩定的發揮空間。儘管中國許多球迷替楊瀚森感到焦急，甚至出現「趕緊回混音守住地盤」的聲浪，但這種思維顯然忽略了NBA體系的殘酷階級差異。G聯盟從來不是某位球員的「避風港」，而是母隊篩選功能性拼圖的集散地。經過過去一年在G聯盟的磨練與信心積累，楊瀚森早已證明自己具備在發展聯盟「降維打擊」的實力，如今他的目標已不再是回混音稱王，而是在拓荒者或是任何NBA球隊爭取穩定的例行賽輪替席位。反觀李賢重雖然在G聯盟連打兩場好球，但數據在人才濟濟的發展聯盟僅屬中上水準，他現階段最務實的目標，是透過穩定外線表現爭取一份NBA雙向合約或10天短約。簡而言之，楊瀚森正努力從「NBA板凳末端」邁向「NBA輪替」，但李賢重還在力拚從「發展聯盟」擠進「NBA板凳末端」。