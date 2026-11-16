一片仙貝用的是哪裡種的米？一瓶蔭油又是用什麼原料釀成？上下游文化基金會與臺中國家歌劇院合辦「風的餐桌」風味選物市集，11月21、22日在歌劇院4號門戶外草地登場，每天上午10時30分至下午6時開放。活動集結逾50位農夫與風土職人、61個品牌，另有8場採報名制的品嘗餐桌，讓民眾從食物風味認識產地，與生產者當面交流。
市集將發表多款跨界合作新品，諸如「小露吃 GELATO」與玫開四度食用玫瑰園合作推出玫瑰冰淇淋，麵包林里與發酵職人Lisa合作開發酸種麵包康普茶。日本岡山百年仙貝店「鈴木屋」第三代傳人鈴木健一也將來台，呼應蓬萊米命名百年，首度以台灣當季新米現場烘烤仙貝。
台中TU PANG地坊餐廳主廚張皓福將以台灣黃豆、小麥、在地乳品、花生與稻米設計限定料理，並邀生產者到場說明原料來處。兩天各有4場主題餐桌，涵蓋起司、酸種麵包、巧克力、蔭油、台灣咖啡與地酒等，由職人和專家現場解說。戶外攤位另有竹家具、漆器及植物皂，並安排生祥樂隊吉他手大竹研與山下民謠演出、親子手作，也提供環保餐具租借。
上下游文化基金會執行長蕭名宏表示，食品成分表即使列出原料，消費者也未必知道原料從哪裡來。基金會主張公開標示原料來源，讓民眾選購時有資訊可查，也希望市集替小規模生產者增加與消費者直接對話的機會。他說，「風的餐桌」取名自風在植物生長、種子傳播與香氣流動中扮演的角色，也象徵農作知識與職人手藝的交流。
蕭名宏與馮小非、莊惠宜2011年共同創辦「上下游新聞市集」，長期報導農業、食物、環境與土地議題，也透過市集支持友善耕作小農。今年成立上下游文化基金會，延續相關工作。8場主題餐桌採報名制。主題餐桌報名
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蕭名宏與馮小非、莊惠宜2011年共同創辦「上下游新聞市集」，長期報導農業、食物、環境與土地議題，也透過市集支持友善耕作小農。今年成立上下游文化基金會，延續相關工作。8場主題餐桌採報名制。主題餐桌報名