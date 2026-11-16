1128大選倒數12天，選戰進入白熱化階段，民進黨台北市長候選人沈伯洋競總主委蔡英文今（16）日特別錄製影片力薦沈伯洋，說明沈帶著熱情與願景投入市長選戰，請大家支持沈伯洋，「為自己期待的台北市未來投下重要的一票」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 選舉倒數12天，全國關注台北市長選戰，各項民調顯示雙方勢均力敵成五五波態勢，沈伯洋競總主委蔡英文全台跑透透輔選，今日特別錄製影片力薦沈伯洋，表示沈帶著熱情和願景投入台北市長選戰。 蔡英文喊話台北市民，1128請大家出門投票支持沈伯洋，「為自己期待的台北市未來投下重要的一票」。 更多「2026九合一」相關新聞。 相關新聞 超危發言！沈伯洋報名做披薩：香菜照理說蠻搭的藍週五闖關普發2萬 沈伯洋本週請假預告不投票選前之夜不在北平東？沈伯洋證實沒定案：希望找更空曠場地支持翡翠水庫裝光電板？沈伯洋：據我所知經濟部沒這計畫 陳威叡編輯記者從業邁入第15年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 1128大選民進黨沈伯洋台北市民台北市長