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國際藥廠美時董事長Robert Wessman，透過個人帳戶，以自有資金買進公司股票共58,075股，平均每股買進價格約為140.5元，合計投資總額820萬元。他表示，近期即將上市的產品目標市場規模合計約為30億美元，展現對公司開發中產品線等高度信心。本次交易在11月16日完成。Robert Wessman表示：「美時已建立整合研發、製造及商業化的全球製藥營運體系。公司正迎來值得期待的成長契機，近期即將上市的產品目標市場規模合計約為30億美元。此次我以個人資金買進股票，展現對公司開發中產品線、團隊執行能力，以及創造長期股東價值的高度信心。」美時今年股價最高觸及369.5元，近兩個交易日跌幅均超過9%，今日股價曾觸及跌停價位127.5元，收128元。