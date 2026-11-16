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▲蘇袀禾（如圖）曾因為長相神似霍建華上熱搜。（圖／翻攝自IG@ssuuuussuuuuss）

Netflix台劇《急診室的奇蹟》近期上線，劇中一位「年輕版周承俊」意外成為網友討論焦點，因為這位演員長得實在太像霍建華了，甚至讓人好奇該不會是透過AI合成的人物，但其實這是真實存在的演員，他名為蘇袀禾，在演出本劇之前就已經在短劇界闖出名號，還擁有「短劇男神」名號。蘇袀禾在《急診室的奇蹟》第2集登場，飾演霍建華角色周承俊的年輕時期，並和另外一位角色有著深厚緣分，幫劇情埋下關鍵伏筆，隨著電視劇正式在串流上線，蘇袀禾也在社群寫下：「晚點看！」推薦自己的作品給粉絲。事實上，蘇袀禾早在2024年就爆紅，當時他演出短劇《我在八零年代當後媽》，在劇中飾演悶騷、禁慾系的角色，不僅吸引許多觀眾目光，還被封為「肖戰與霍建華的混合體」，一度衝上微博熱搜，順利打開知名度。當時蘇袀禾還發文感謝支持自己的粉絲，表示自己未來會把前輩當成榜樣，努力充實自己，想為觀眾帶來更多好作品，本次他在《急診室的奇蹟》中飾演霍建華年輕時期，也成功大出話題，讓人好奇他未來會為粉絲帶來什麼驚喜。