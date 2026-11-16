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「即將成真火舞團」昨（15）日在高雄震撼演出，曾在《英國達人秀》以高難度火舞征服評審、奪下金按鈕並晉級總決賽的台灣表演者楊立微也參與其中，讓曾經震撼國際舞台的火焰藝術在高雄重現，吸引約8000名民眾到場欣賞。值得一提的是，總統府國策顧問、台灣文創與表演藝術重要推手吳靜吉教授，也特地到場欣賞演出。身為即將成真火舞團的指導顧問，吳靜吉教授長期關心藝術發展，此行除了關心徒孫們的精彩演出，也與學生吳昱鋒相聚，為這場演出增添一段溫暖的藝術傳承情誼。吳昱鋒表示，當初看到楊立微憑著多年苦練站上世界舞台、讓國際看見台灣，深受感動，因此特別邀請火舞團來到高雄，更希望讓鄉親親眼見證當時征服英國評審的經典演出。他期待透過這場活動，讓更多家庭與孩子看見台灣藝術家的努力與才華，也讓世界級的台灣表演藝術走進市民生活。