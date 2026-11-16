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北台中「千億十大建設廊道」

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北台中建設連發，水湳與14期重劃區串聯「千億十大建設廊道」，帶動區域商業發展與居住聚落成型。不少購屋人在水湳建設前景與14期高綠覆宜居環境之間抉擇不定，而眼尖的資產族群卻早已將目光鎖定兩區相鄰的「敦和段」，藉由敦化、后庄、陳平、四平等四條直通水湳的道路，實質延伸同一生活圈，共享整體發展紅利。市調統計顯示，北台中 14 期及水湳地區的大型建設與投資案達十項，總金額逾千億元。陸續完工的建設除提升台中國際能見度外，也帶動人口移居趨勢，近一年14 期仁和里、仁美里，里民人口共增加 520 人，在後續工程利多持續發酵下，北台中仍扮演驅動城市進化的關鍵引擎，穩居中部房市的熱門焦點。14期重劃區開發面積共403公頃，其中接近50%為低密度住宅用地，與水湳經貿的會展、交通、商務形成互補協作，尤其西14期因馬禮遜美國學校、衛道中學、等私校林立，以及大小公園環繞，呈現出濃厚文教宜居氛圍，吸引菁英家庭置產、移居，近年科技新富搶進14期購屋的案例更是時有所聞。而14期唯一可藉由敦化路、后庄路、陳平路、四平路直通水湳的「敦和段」，享有「住在寧靜、近鄰繁華」的優勢，包括華固、順天、精銳等品牌建商一致認同該區位環境而搶進佈局。資料來源：市府公告與公開媒體其中，新成屋的「THE精銳」成交均價達67.2萬元/坪；新進場的「精銳AM」均價來約70.9萬元/坪。「順天KING’S ROAD」近一年均價為67.3萬元/坪、最高來到74萬元/坪；而「華固四季匯」均價則維持73萬元上下、高標成交更挑戰8字頭，且區域新案供給平衡，整體價量表現穩步上揚。而近年積極佈局中部市場的皇普建設，首度插旗台中14期也首選敦和段，新案基地841坪且三面臨路，前往馬禮遜美國學校或衛道中學約3分鐘車程，因地段區位優越，不少周邊居民紛紛好奇探問新案公開訊息，同時也預告14期敦和段房市買氣將持續延燒。