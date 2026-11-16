北台中建設連發，水湳與14期重劃區串聯「千億十大建設廊道」，帶動區域商業發展與居住聚落成型。不少購屋人在水湳建設前景與14期高綠覆宜居環境之間抉擇不定，而眼尖的資產族群卻早已將目光鎖定兩區相鄰的「敦和段」，藉由敦化、后庄、陳平、四平等四條直通水湳的道路，實質延伸同一生活圈，共享整體發展紅利。
市調統計顯示，北台中 14 期及水湳地區的大型建設與投資案達十項，總金額逾千億元。陸續完工的建設除提升台中國際能見度外，也帶動人口移居趨勢，近一年14 期仁和里、仁美里，里民人口共增加 520 人，在後續工程利多持續發酵下，北台中仍扮演驅動城市進化的關鍵引擎，穩居中部房市的熱門焦點。
14期重劃區開發面積共403公頃，其中接近50%為低密度住宅用地，與水湳經貿的會展、交通、商務形成互補協作，尤其西14期因馬禮遜美國學校、衛道中學、等私校林立，以及大小公園環繞，呈現出濃厚文教宜居氛圍，吸引菁英家庭置產、移居，近年科技新富搶進14期購屋的案例更是時有所聞。
而14期唯一可藉由敦化路、后庄路、陳平路、四平路直通水湳的「敦和段」，享有「住在寧靜、近鄰繁華」的優勢，包括華固、順天、精銳等品牌建商一致認同該區位環境而搶進佈局。
資料來源：市府公告與公開媒體
其中，新成屋的「THE精銳」成交均價達67.2萬元/坪；新進場的「精銳AM」均價來約70.9萬元/坪。「順天KING’S ROAD」近一年均價為67.3萬元/坪、最高來到74萬元/坪；而「華固四季匯」均價則維持73萬元上下、高標成交更挑戰8字頭，且區域新案供給平衡，整體價量表現穩步上揚。
而近年積極佈局中部市場的皇普建設，首度插旗台中14期也首選敦和段，新案基地841坪且三面臨路，前往馬禮遜美國學校或衛道中學約3分鐘車程，因地段區位優越，不少周邊居民紛紛好奇探問新案公開訊息，同時也預告14期敦和段房市買氣將持續延燒。
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14期重劃區開發面積共403公頃，其中接近50%為低密度住宅用地，與水湳經貿的會展、交通、商務形成互補協作，尤其西14期因馬禮遜美國學校、衛道中學、等私校林立，以及大小公園環繞，呈現出濃厚文教宜居氛圍，吸引菁英家庭置產、移居，近年科技新富搶進14期購屋的案例更是時有所聞。
而14期唯一可藉由敦化路、后庄路、陳平路、四平路直通水湳的「敦和段」，享有「住在寧靜、近鄰繁華」的優勢，包括華固、順天、精銳等品牌建商一致認同該區位環境而搶進佈局。
- 北台中「千億十大建設廊道」
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建設項目
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啟用時間
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說明
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臺中洲際棒球場
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已啟用
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世界棒球經典賽事吸引數萬人到訪
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國道一號銜接台74線
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已啟用
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節省20分鐘車程並紓解雍塞情形
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漢神洲際購物廣場
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已啟用
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北屯首座大型購物中心
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水湳轉運中心
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已啟用
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提升市區接駁與城際旅運
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臺中國際會展中心
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一期 已啟用
二期2031年
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已排定56場展覽，創造650億元商機
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台中流行影音中心
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預計2027年
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影音影視文化的產業＆培育基地
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太子置地廣場（崇德館）
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預計2028年
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傳統市場升級複合式商場
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臺中巨蛋
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預計2030年
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國際級運動場地與表演場地
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台灣超巨蛋
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規劃中
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全台最大室內棒球場、商場、飯店
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J-MALL 水湳商場(暫定)
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規劃中
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規劃中，樓地板面積近8000坪
其中，新成屋的「THE精銳」成交均價達67.2萬元/坪；新進場的「精銳AM」均價來約70.9萬元/坪。「順天KING’S ROAD」近一年均價為67.3萬元/坪、最高來到74萬元/坪；而「華固四季匯」均價則維持73萬元上下、高標成交更挑戰8字頭，且區域新案供給平衡，整體價量表現穩步上揚。
而近年積極佈局中部市場的皇普建設，首度插旗台中14期也首選敦和段，新案基地841坪且三面臨路，前往馬禮遜美國學校或衛道中學約3分鐘車程，因地段區位優越，不少周邊居民紛紛好奇探問新案公開訊息，同時也預告14期敦和段房市買氣將持續延燒。