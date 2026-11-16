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台灣科技界出資聲援黃仁勳！台北101今晚4組點燈文字曝光

▲台北101商業點燈服務行之有年，今年也曾歡迎NVIDIA GTC Taipei 而點燈。（圖／北市府提供）

台北101商業點燈行之有年！計費方式曝光

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳日前深陷婚外情風波，並於美東時間11月12日宣布辭去輝達總裁、執行長及董事會成員職務，消息震撼全球科技產業。黃仁勳長期重視台灣供應鏈，與台灣科技業關係密切，因此消息傳出後，台灣科技圈也有不少人表達不捨，更認為「是黃仁勳讓世界看見台灣」。為了向黃仁勳跨海送暖，台灣科技業界發起點燈行動，台北101將在今（16）日18時將點亮外牆，輪番呈現4組文字，傳達台灣供應鏈的心意。據了解，今晚在台北101外牆聲援黃仁勳的點燈活動，由企業界共同出資，參與者包括資訊、電子電腦、零組件業界，以及電腦公會、玉山科技協會成員等。點燈文字內容包含，希望透過101外牆的燈光，向世界以及黃仁勳傳達台灣科技夥伴的支持與情誼。台北101表示，商業點燈服務行之有年，並未對外公布詳細申請辦法，主要由有需求的企業主動洽談，費用則採日計算。至於點燈文字內容，會由雙方討論確認，相關申請細節則不便透露。