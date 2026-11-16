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為從源頭杜絕兒少運動教學風險，台中市政府運動局率全國之先建置「不適任教練查詢專區」，結合教練增能研習雙軌並進，獲運動部高度肯定。運動局長游志祥感謝運動部及立法院支持，期盼台中經驗能帶動全台各縣市跟進，共同構築全國性的兒少運動安全網。游志祥指出，運動局今年在兼顧個資安全下正式上線「不適任教練查詢專區」與民眾查詢表單，開放市民、學校及體育團體查核教練與教師紀錄，並依據運動部及單項協會來文即時更新名單，落實聘任前的品格審核。在專業培訓方面，運動局今年獲運動部全民運動署經費支持，辦理「115年度兒少運動教學安全保障研習課程」，邀集學者講授兒少權益、生理發展及正向心理引導，協助教練掌握合宜界線與適齡訓練強度。第二場次將於11月21日（星期六）在清水國民暨兒童運動中心舉行，歡迎具合法教練證人員、各級學校教師及國民體適能指導員至「i運動資訊平台」報名。運動局表示，未來將持續透過制度建置、人員查詢、專業培訓及場域安全四大面向，守護兒少身心發展。欲查詢不適任教練相關資訊，可至台中市政府運動局官網專區瀏覽。