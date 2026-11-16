Meta官方宣布，將全面取消Facebook「額外個人檔案」功能，2026年12月14日後，所有額外建立的個人檔案及相關資料將被永久刪除，官方表示，2023年推出，讓使用者可以在同一個帳號下建立最多4個不同身分的個人檔案，不過，Meta強調，這次調整不影響原本的主要個人檔案及Facebook粉絲專頁，受影響的用戶應提前備份照片、貼文等重要資料，以免內容永久消失。
Meta於美國時間11月12日更新官方公告，宣布終止Facebook額外個人檔案功能，該服務於2023年9月21日推出，原本是希望讓使用者透過同一組登入帳號，建立不同的個人檔案，不必另外註冊帳號，就能快速切換不同身分，最多可額外建立4個個人檔案，方便使用者將不同社交圈分開管理。
不過，Meta表示，實際使用後發現，多個個人檔案反而增加操作複雜度，也讓平台更難提供一致的使用體驗，因此決定簡化Facebook的個人檔案功能，恢復以主要個人檔案為核心的使用方式。官方已從11月12日起，透過電子郵件、App通知或動態消息，陸續告知受影響的使用者。額外個人檔案將於12月14日後永久移除，主帳號則不受影響。
Facebook資料怎麼備份？官方教學6步驟
對於習慣使用額外個人檔案的民眾，Meta提醒，必須在2026年12月14日前完成資料匯出，否則額外個人檔案遭到刪除後，原有資料將無法再透過該檔案取得。
根據Facebook官方說明，使用者可以透過設定頁面匯出個人資料，包括貼文、照片及其他可供下載的內容，並選擇儲存在手機、電腦或轉移至其他服務。
操作方式如下：
開啟Facebook，切換至準備備份的「額外個人檔案」。
點選「設定和隱私」，再進入「設定」。
找到「你的資訊和權限」。
點選「匯出資訊」
選擇「建立匯出內容」，勾選要備份的資料。
選擇「匯出到裝置」或其他服務，確認後建立匯出檔案，待系統完成準備再下載。
需要注意的是，如果同一帳號擁有多個額外個人檔案，必須分別進行備份。
Facebook小帳刪除後怎麼辦？好友、社團不會自動轉移
除了照片和貼文，使用額外個人檔案建立的好友關係、加入的社團，以及追蹤的粉絲專頁，也需要提前處理。Meta表示，使用者可以透過「檢查連結關係」功能，查看額外個人檔案的社交關係，再透過主要個人檔案重新加入好友、社團或追蹤粉絲專頁。
特別要注意的是，如果額外個人檔案擔任Facebook社團管理員，必須在12月14日前，將管理權限交給主要個人檔案或其他符合資格的管理員。若社團沒有其他管理員接手，社團將進入暫停狀態，直到新增管理員為止。
2種帳號不受影響
這次Meta所說的「額外個人檔案」，與一般民眾自行註冊的第二個Facebook帳號並不完全相同。此次刪除對象，主要是2023年推出、可以在同一組登入帳號內直接切換的額外個人檔案。如果使用者另外以不同電子郵件或登入資料註冊獨立Facebook帳號，並不屬於這次公告指定刪除的額外個人檔案範圍。Meta已確認，原本的主要個人檔案，以及品牌、商家或創作者經營的Facebook粉絲專頁，都不會因這次功能終止而遭到刪除。一般只有一個Facebook個人檔案的使用者而言，也不需要進行額外操作。
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不過，Meta表示，實際使用後發現，多個個人檔案反而增加操作複雜度，也讓平台更難提供一致的使用體驗，因此決定簡化Facebook的個人檔案功能，恢復以主要個人檔案為核心的使用方式。官方已從11月12日起，透過電子郵件、App通知或動態消息，陸續告知受影響的使用者。額外個人檔案將於12月14日後永久移除，主帳號則不受影響。
對於習慣使用額外個人檔案的民眾，Meta提醒，必須在2026年12月14日前完成資料匯出，否則額外個人檔案遭到刪除後，原有資料將無法再透過該檔案取得。
根據Facebook官方說明，使用者可以透過設定頁面匯出個人資料，包括貼文、照片及其他可供下載的內容，並選擇儲存在手機、電腦或轉移至其他服務。
操作方式如下：
開啟Facebook，切換至準備備份的「額外個人檔案」。
點選「設定和隱私」，再進入「設定」。
找到「你的資訊和權限」。
點選「匯出資訊」
選擇「建立匯出內容」，勾選要備份的資料。
選擇「匯出到裝置」或其他服務，確認後建立匯出檔案，待系統完成準備再下載。
需要注意的是，如果同一帳號擁有多個額外個人檔案，必須分別進行備份。
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除了照片和貼文，使用額外個人檔案建立的好友關係、加入的社團，以及追蹤的粉絲專頁，也需要提前處理。Meta表示，使用者可以透過「檢查連結關係」功能，查看額外個人檔案的社交關係，再透過主要個人檔案重新加入好友、社團或追蹤粉絲專頁。
特別要注意的是，如果額外個人檔案擔任Facebook社團管理員，必須在12月14日前，將管理權限交給主要個人檔案或其他符合資格的管理員。若社團沒有其他管理員接手，社團將進入暫停狀態，直到新增管理員為止。
2種帳號不受影響
這次Meta所說的「額外個人檔案」，與一般民眾自行註冊的第二個Facebook帳號並不完全相同。此次刪除對象，主要是2023年推出、可以在同一組登入帳號內直接切換的額外個人檔案。如果使用者另外以不同電子郵件或登入資料註冊獨立Facebook帳號，並不屬於這次公告指定刪除的額外個人檔案範圍。Meta已確認，原本的主要個人檔案，以及品牌、商家或創作者經營的Facebook粉絲專頁，都不會因這次功能終止而遭到刪除。一般只有一個Facebook個人檔案的使用者而言，也不需要進行額外操作。