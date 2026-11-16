菲律賓移民局近日逮捕四名台灣籍嫌犯，他們涉嫌在宿霧省曼達維市（Mandaue City）經營網路詐騙機房。目前這4人已遭拘留，正等候後續遣返程序。
菲律賓移民局局長維亞多（Joel Anthony Viado）發表聲明表示，移民局將持續打擊在菲國境內活動的外籍通緝犯與犯罪集團，以貫徹總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）加強邊境安全的政策。
菲律賓移民局表示，10月29日前往嫌犯位於帕格薩布恩村（Barangay Pagsabungan）的據點展開突襲行動，當場查獲四名嫌犯正在工作台上操作線上平台。
菲律賓當局公布，遭逮捕的四名台灣嫌犯分別為23歲的Chan Feng Jui、28歲的Yu Hsin Yu、25歲的Wu Ching Yen，以及24歲的Jian Cheng Jia。這四人因涉嫌網路犯罪活動，已於今年8月遭台灣新北地方檢察署發布通緝令。
目前這四名嫌犯已全數收容於塔吉格（Taguig City）的移民局拘留中心，靜待後續遣返程序。
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菲律賓移民局表示，10月29日前往嫌犯位於帕格薩布恩村（Barangay Pagsabungan）的據點展開突襲行動，當場查獲四名嫌犯正在工作台上操作線上平台。
菲律賓當局公布，遭逮捕的四名台灣嫌犯分別為23歲的Chan Feng Jui、28歲的Yu Hsin Yu、25歲的Wu Ching Yen，以及24歲的Jian Cheng Jia。這四人因涉嫌網路犯罪活動，已於今年8月遭台灣新北地方檢察署發布通緝令。
目前這四名嫌犯已全數收容於塔吉格（Taguig City）的移民局拘留中心，靜待後續遣返程序。