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▲國家海洋研究院舉辦台江內海與台南運河紀錄片及繪本發表會。(圖／國家海洋研究院提供)

▲國家海洋研究院院長陳璋玲致詞。(圖／國家海洋研究院提供)

國家海洋研究院於今(16)日，在台南市成功大學水利及海洋工程學系海工大樓演講廳，舉辦台江內海與台南運河紀錄片及繪本發表會，將台江人海故事化為影像與文字，以不同形式呈現台江內海與台南運河的歷史變遷，以及人們與海洋交織的生活故事，延續珍貴的地方海洋文化記憶。國家海洋研究院台江內海與台南運河紀錄片及繪本發表會，是由國家海洋研究院院長陳璋玲主持，有國家海洋研究院海洋政策及文化研究中心主任傅瓊慧、繪本作者黃文博、繪者李顏李顏，以及廣播電台主持人黃之綠等人與會。國家海洋研究院院長陳璋玲表示，台江是認識我國台灣海洋文化的重要起點，台江的故事不只是地景變遷，也呈現人們如何因應環境改變生活、建立家園與發展產業，展現人與海洋長期互動、相依共生的韌性，而台灣四面環海，海洋文化不只存在於海上，也深植於土地、城市與日常生活，國家海洋研究院將持續推動研究與多元推廣，讓更多人看見、瞭解，並傳承珍貴的海洋文化。陳璋玲說，此一台江內海與台南運河紀錄片及繪本發表會，結合踏溯文資團隊，辦理文化走讀、校園推廣及愛的書車巡迴，讓民眾從影像、閱讀與實地走訪認識台江，她感謝踏溯文資團隊、繪本作者黃文博校長、繪者李顏，以及紀錄片製作人陳志昌、導演陳怡靜與所有參與夥伴的投入，共同呈現台江珍貴的歷史與人海文化記憶。繪本作者黃文博與繪者李顏在發表會中，分享創作歷程，繪本另製作台文有聲書，邀請黃文博校長的女兒、廣播電台主持人黃之綠擔任配音，讓讀者也能聆聽台語文故事。陳璋玲指出，今(115)年適逢台南運河開通100週年，此次紀錄片與繪本的發表，不僅是對地方歷史的回望，亦期待藉由影像與閱讀延續台江與台南運河的人海文化記憶，展現人海洋長期互動、共生的歷程。