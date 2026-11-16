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▲台南市長黃偉哲期待在日本台灣交流協會台北事務所的支持下，持續深化台南與日本間的友好關係。(圖／南市府提供)

▲日本台灣交流協會台北事務所副代表溝渕將史與台南市長黃偉哲雙方致贈紀念品。(圖／南市府提供)

日本台灣交流協會台北事務所新任副代表溝渕將史於今（16）日前來拜會台南市長黃偉哲，雙方就台日情誼、農特產品外銷、教育旅行及台日城市交流等議題交換意見，期盼持續深化雙方合作關係。黃偉哲也非常感謝日本台灣交流協會長期以來扮演台日交流的重要橋樑。台日過去面對地震、疫情等挑戰時總是相互扶持，建立深厚情誼。黃偉哲表示，台南是台灣與日本淵源最深的城市目前在日本已有22個友誼市，其中已有14個友誼市響應台南推動的「友誼市景點門票互惠計畫」，期待讓台日雙方交流更加密切。黃偉哲也特別介紹，台南擁有豐富的農特產品，其中金煌芒果品質優良，期盼日本方面能持續協助推動相關檢疫及輸入事宜，讓台南金煌芒果早日進入日本市場，期待能讓更多日本民眾品嚐到台南的優質農產品。溝渕將史除感謝台南積極推動台日交流，並肯定台南積極推動台日教育旅行，為台日學生創造更多互訪與交流機會。他也認為，年輕世代是未來台日交流的重要力量，透過教育旅行促進學生互訪、進一步建立友誼，有助於為台日友好關係奠定長遠基礎。且日本台灣交流協會未來將持續發揮橋樑角色，深化日本與台南在經貿、教育、體育、觀光等多元領域的交流合作。日本台灣交流協會台北事務所副代表溝渕將史於今年7月就任，外交經歷極為豐富，曾派駐紐約、芝加哥及美國大使館，並多次參與籌辦G7與G20等國際重大高峰會。黃市長期待未來在溝渕副代表的支持下，台南跟日本能展開更廣泛密切的交流。