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玉山金控今（16）日公告今（2026）年10月自結稅後淨利新台幣34.4億元，累計稅後淨利352.8億元，年成長20.28%，每股稅後淨利（EPS）為2.14元，創歷史新高。玉山金總資產6.72兆元，玉山銀行（合併）總資產5.09兆元，玉山銀行合併存款餘額4兆2055億元，合併放款總數2兆9990億元。就各子公司獲利表現來看，玉山銀行10月稅後淨利33.5億元，累計稅後淨利為313億元，較去年同期增加10.58%。受惠於放款需求持續成長，淨利息收入年成長率達26%；手續費收入方面，財富管理業務維持強健成長動能，信用卡簽帳金額亦受惠於繳費、旅遊、網購及國外實體消費持續成長，整體淨手續費收入年成長率達19%。玉山證券10月稅後淨利3.71億元，累計稅後淨利44.14億元，較去年同期增加112.59%，經紀及複委託業務持續穩健成長，亦帶動手續費穩步提升。三商美邦人壽受到資本市場震盪及資訊減損一次性費用影響，10月稅後淨損3.03億元，累計稅後淨利57.20億。玉山金表示，三商人壽保險業務依然維持強勁動能，今年前10月FYP達486.3億元，年成長71%，未來將持續透過CSM累積，並持續提升經常性收益以優化整體財務結構。三商壽合併至金控稅後虧損1.28億元，與個體差異主要原因為併購後開帳數的調整。