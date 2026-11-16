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生乳捲名店亞尼克迎接聖誕，正式宣佈超高人氣「三顆布丁生乳捲」家族成軍，成為獨立品類讓喜愛國民布丁的甜點控想吃都能買得到。亞尼克指出，首創將整整三顆統一布丁包入生乳捲內的新吃法，推出後成為2026年銷售冠軍單品，繼「原味」，中秋限定「阿薩姆紅茶」口味後，再推出期間限定的「特黑巧克力三顆布丁生乳捲」 11月17日起至12月27日止聖誕節期間限定販售。聖誕期間限定款「特黑巧克力三顆布丁生乳捲」，嚴選西非頂級可可豆，透過特殊工法讓純可可展現出高雅、溫和宛如黑餅乾般的濃郁烘焙香，褪去了天然可可的酸味，同時為生乳捲披上深邃的巧克力色澤外表，造就圓潤滑順、香濃又富有彈性的泡芙蛋糕；而深焙可可帶來的微苦大人感，更是完美平衡了三顆布丁的香甜。此外，亞尼克YTM蛋糕販賣機全台將正式邁入100站新里程，想要以超殺價格搶鮮吃到「特黑巧克力三顆布丁生乳捲」的捲迷們，不要錯過亞尼克官網祭出的「絕配超殺」活動，11月18日中午12:00起，限定48H快閃，「A+B+C」三區甜點各任選1件搭配，每件只要399元。備受甜點控關注的「生乳捲盲盒」，聖誕檔期也將迎接「宇治抹茶生乳捲」回歸，新品「特黑巧克力三顆布丁生乳捲」。