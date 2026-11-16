我是廣告 請繼續往下閱讀

LINE「救命功能」預設關閉、超多人沒開！用戶緊急檢查：超重要

▲LINE近年詐騙頻傳，但有民眾發現系統其實有內建「偵測可疑網站」功能，但預設卻是關閉狀態，提醒用戶們趕緊打開。（資料照片，圖／記者陳明中攝）

LINE「偵測可疑網站」是什麼？系統主動把關危險連結

▲LINE其實有內建保護機制，只要開啟「偵測可疑網站」功能，系統就能主動把關，當聊天室中出現可疑網站網址時，網址下方會跳出「可疑網站警告」。（圖／LINE台灣官方BLOG）

LINE「偵測可疑網站」怎麼開？誰可以用？步驟一次看

🟡LINE「偵測可疑網站」開啟步驟

▲LINE「偵測可疑網站」功能開啟步驟一圖看。（圖／LINE台灣官方BLOG）

LINE是台灣人最常使用的聊天通訊APP，但近年來詐騙情況頻傳，一個不明連結都有可能讓用戶資料被盜取。《NOWNEWS今日新聞》整理LINE偵測可疑網站是什麼、開啟步驟等資訊，讓讀者一文快速了解。有網友過去在Threads發文提醒，發現，驚呼「LINE這個救命功能竟然預設是關的？！大家快點打開LINE檢查！詐騙連結這麼多，結果這個功能很多人都沒開」，強調「少這一個動作真的差很多！」貼文曝光後，隨即引發用戶們驚訝留言，「LINE設定我千防萬防，這也關那也關，該打開都打開，就唯獨沒發現這個，已打開，感謝告知」、「還真的沒開，感謝」、「謝謝提醒，打開了」。事實上，近年LINE詐騙頻傳，常有詐騙集團盜用親友帳號，並以「幫忙投票」、「免費貼圖領取」等藉口，透過不明連結盜取用戶資料。根據LINE官方表示，LINE其實有內建保護機制，只要開啟「偵測可疑網站」功能，系統就能主動把關，當聊天室中出現可疑網站網址時，網址下方會跳出「可疑網站警告」，這是因為這個網址過往曾被用戶檢舉。不過LINE特別提醒，「偵測可疑網站」功能預設關閉，需用戶自己手動開啟，如果該欄位顯示「綠色」才是開啟狀態。另外，該功能雖然有提供iPhone與Android雙平台用戶使用，但必須更新至LINE 15.20.0（含）以上版本，或直接更新到目前最新版本。