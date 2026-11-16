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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳陷入中國女間諜黃樂（Alice Huang）的桃色風波，於本月12日辭職，這段期間不斷引述匿名人士爆料的紐約時報再度披露，黃仁勳早在13個月前就知道自己與黃樂的關係受到關注，但黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）要求公司公關團隊強硬回擊。根據《紐約時報》報導，2025年9月紐時曾致電輝達調查由黃樂領導的新加坡資料中心公司Megaspeed的實際狀況，詢問黃仁勳、黃樂的關係，消息傳回公司內部後，黃仁勳顯得相當焦躁。報導指稱，黃仁勳當時想知道《紐時》究竟在影射什麼，知情人士透露，雖然他沒有否認認識黃樂，但對兩人關係可能很密切的說法感到不滿。紐時指出，輝達當時就已得知這項消息，並進行強勢的公關處理，由黃仁勳的女兒黃敏珊親自介入，找來Heller公關公司擔任支援，並要求公司內部公關團隊全面反擊媒體質疑，輝達對外始終稱黃仁勳與黃樂絕無特殊關係「僅有正常的商業往來」，並提到公司此前已經調查，駁斥了這家新加坡公司向中國走私晶片的說法。在今年稍早紐約時報再度提到黃仁勳與黃樂的關係後，輝達也再次拉來Heller，黃仁勳也做出了自辯，在接受彭博新聞採訪時，他說他與黃樂的互動「完全正常，並不罕見」，其他媒體紛紛跟進黃仁勳這一說法。到了今年11月6日，《紐約時報》報導了盧比歐的備忘錄，並稱美國情報機構已確認她為中國情報機構工作。當晚《金融時報》報導稱美國政府認為黃仁勳與這名女性的關係是情人關係，輝達拒絕置評。一直為黃仁勳辯護的輝達總法律顧問泰特（Tim Teter）前往黃仁勳位於加州伍德賽德的家中。紐時再度引述知情人士說法，黃仁勳向法律顧問坦白。他的女兒黃敏珊當時正飛往韓國。她原定參加一場AI活動並會見當地政要。但她一落地就被告知消息，並被建議飛回家。