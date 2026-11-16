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曾出演Disney+命理節目《天機試煉場》的韓國正妹巫師盧瑟妃（노슬비），近日在IG公開新影片，點名北韓領導人金正恩會在2年內離世，同時自信地說，如果預言不準將在留言區抽1000萬韓元（約新台幣24.6萬元）。盧瑟妃日前公開新影片，點名北韓領導人金正恩「很快就會死亡」，同時點出時間點是「預計兩年之內會發生」，為了讓大家相信她所說的話，她表示如果金正恩沒在兩年內死掉，就會在留言區抽出1000萬韓元送出（約新台幣24.6萬元）。不僅如此，盧瑟妃也提到了黃仁勳出軌一事，稱自己早在身邊朋友那聽到相關消息，「我知道大家會說我馬後炮」，不過她並沒有要理會網友批評聲音，專心做自己的命理事業。盧瑟妃今年初參加Disney+命理節目《天機試煉場》，在節目中她不像其他法師依賴法器，只靠著直覺去感受能量，卻能夠精準推測出死者的死因，因此被封為「MZ 世代女巫」，但隨著節目進行，她也被觀眾批評「沒禮貌、自大」，成為了節目中最具爭議的參賽者。