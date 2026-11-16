我是廣告 請繼續往下閱讀

國安基金啟動護盤，金管會也祭出「限空令」，不過，輝達執行長黃仁勳辭職風波延燒，科技股賣壓沉重，台股今（16）日崩跌2635.04點，跌幅6.03%，創下收盤第2大跌點，外資也在台股大砍701.89億元。金管會今（16）日再度出面喊話，持續關注近期股市波動情形，並已請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化情形。就亞洲主要股市今日表現來看，台股重挫6.03%最多，再來是南韓股市也大跌3.83%，日本跌2.11%，上海股市跌0.76%，新加坡股市跌0.45%，香港股市漲0.45%。不過，金管會也喊話，今年截至10月底止，台股集中市場本益比約24.92倍，現金殖利率1.63%，加計股票股利為1.67%，上市櫃公司115年截至10月底累計營收約55.18兆元，較去年同期成長39.40%。而截至今年11月13日，集中市場信用交易的整戶擔保維持率為177.48%，借券賣出占市場成交值比率為1.62%。