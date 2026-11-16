我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一年一度的山藥季即將開始，多樣「山藥聯名限定商品」推出。（圖／翻攝畫面）

秋意漸濃、氣溫轉涼，一年一度的山藥季也即將開始。由士林區農會與財團法人七星農業發展基金會共同主辦的「2026山藥季-山藥秋收，都會慢活」將於11月21日至11月22日登場。而每年廣受民眾喜愛的「山藥饗宴」更於11月13日早上十點開放報名後，迅速秒殺，名額一搶而空。陽明山擁有得天獨厚的天然環境，土壤富含豐富的礦物質、純淨的水質，在農業部等單位多年的輔導之下，農民採用「天溝」栽培方式，產出之「士林陽明山山藥」肉質特別細膩，Ｑ感十足，每年11月底正值山藥產季，總讓饕客期待品嚐這份臺灣在地好滋味。今年山藥季最令人期待的亮點「山藥聯名限定商品」，由主辦單位邀請士林商圈的特色咖啡店家，以山藥入餡、入飲，開發出別具風味的新品。其中，「芙塔咖啡Frutta Café」以山藥乳清蛋白飲結合飲品推出「山藥烤栗子拿鐵」，提供冰、熱兩種選擇，在香濃咖啡中帶出山藥的綿密與栗子的溫潤香氣；「士林那煎銅鑼燒」則推出「山藥紅豆」與「山藥抹茶」兩款麻糬銅鑼燒，以柔軟餅皮包裹山藥內餡，口感層次豐富。主辦單位希望藉由跨界合作，讓山藥從餐桌食材變成街頭巷尾的人氣話題，讓更多人吃到士林陽明山的好山藥，於11月21日至12月6日限定期間都可以至店家買到聯名商品。活動首日11月21日下午兩點將舉行開幕儀式，並邀請專業主廚現場示範山藥創意料理，以當季新鮮白山藥及紫山藥為主角做出美味菜色讓民眾品嚐好滋味，展售現場也有許多小農市集、食農互動體驗，以及山藥生長環境介紹展區，透過生長展示與說明帶大家看見山藥從土壤裡長成的過程，了解農民為了種出一根好山藥所付出的心力。只要於活動兩日現場消費滿600元即可玩扭蛋機有機會抽中「山藥好禮」，滿1200元更可兌換「山藥隨身小包」讓民眾邊選購新鮮山藥、邊抽好禮。士林區農會郭理事長表示，這次讓山藥走出市集、走進商圈，透過在地店家的創意，讓更多人用輕鬆的方式嚐到山藥的美味。希望大家喝一杯山藥拿鐵、吃一個山藥銅鑼燒的同時，也記得這份好滋味背後，是小農的用心與土地的價值。此外，每年山藥季話題十足的「跟著山藥去旅行」一日食農體驗行程，共規劃兩梯次，預計將於11月19日開放報名。