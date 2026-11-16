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賈永婕提前預告有點燈！4組文字輪番登場

▲活動規劃輪播4組文字，圖為「家人❤️友誼」。（圖／記者朱永強攝）

點燈籌備過程不到24小時！力挺黃仁勳字幕連亮2晚

▲台北101今晚點燈挺黃仁勳，由台灣科技業策畫，喊話「台灣AI共創未來」。（圖／記者朱永強攝）

台灣科技業挺黃仁勳台北101點燈圖輯

▲台北101今晚點燈挺黃仁勳。（圖／記者朱永強攝）

▲台北101今晚點燈挺黃仁勳。（圖／記者朱永強攝）

▲台北101今晚點燈挺黃仁勳。（圖／記者朱永強攝）

▲台北101今晚點燈挺黃仁勳。（圖／記者朱永強攝）

▲台北101今晚點燈挺黃仁勳。（圖／記者朱永強攝）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳卸下執行長職務後，台灣科技界發起點燈應援行動！台北101今（16）日晚間6時起點亮外牆聲援，《NOWNEWS今日新聞》也前往現場直擊，只見大樓外牆依序亮起「台灣❤️Jensen」等文字，白色字體搭配粉紅色愛心，在夜色中格外醒目，塔尖也亮起紅色燈光。從信義區街頭抬頭望去，應援文字透過台北地標，向黃仁勳傳遞來自台灣的支持。台北101董事長賈永婕稍早也在臉書發文預告：「對了，今晚六點鐘要看一下101的點燈喔。」此次活動由台灣資訊業、電子電腦及零組件產業人士，以及台北市電腦公會、玉山科技協會相關成員共同籌劃，並與賈永婕聯繫協調促成。活動規劃輪播4組文字，分別為「台灣AI共創未來」、「Thrive Together」、「台灣❤️Jensen」及「家人❤️友誼」，表達台灣科技業對黃仁勳的支持，也傳遞雙方多年來建立的合作情誼。據了解，這場黃仁勳應援行動點燈構想，最早是在Threads上出現，消息傳開後獲得科技界人士響應，陸續有人出資支持，並聯繫賈永婕協調，從提議到促成，整個籌備過程僅約24小時，迅速促成這場地標應援活動。依活動安排，台北101將於16、17日連續兩晚點燈，時間約為晚間6時至10時，4組文字輪流呈現，每輪約20秒。科技界人士以實際行動向黃仁勳傳達支持，也讓台北101外牆成為台灣科技圈跨海送暖的應援舞台。