宜蘭羅東純精路上經營40年的「無名油飯」日前突然停業，許多經常光顧的熟客撲空後感到相當錯愕，紛紛在地方社團上發文好奇詢問原因。對此，家屬在留言區證實，老闆娘日前走路時遭機車撞擊，不幸離世，並悲痛表示「已經隨佛祖走了」。消息曝光後，許多從小吃到大的在地人湧入留言哀悼，感嘆熟悉的味道恐怕成為回憶。
40年無名油飯突停業熟客撲空！親屬證實闆娘離世
一名網友日前在臉書地方社團「宜蘭知識＋」發文詢問，羅東這間無名油飯為何沒有營業，表示自己前往用餐時才發現店家已經停業。貼文曝光後，引起不少熟客關注，也有人留言詢問老闆娘近況，希望了解店家突然歇業的原因。
老闆娘家屬隨後在貼文下方留言證實噩耗，表示「謝謝大家這麼多年對無名油飯老闆娘的照顧！我是她的家人，阿姨走路被機車撞到，已經隨佛祖走了！」家屬除了感謝顧客多年來的支持，也呼籲民眾騎車、開車時務必注意安全，避免類似憾事再次發生。
熟客湧入留言哀悼！「從小吃到大」不捨老味道消失
事實上，「羅東無名油飯」菜單就只有油飯、魚丸湯跟紅茶，油飯上面淋滿了獨特滷油豆腐跟紅紅的特製甜辣醬。假日很多人，通常會提早賣完，是陪伴無數羅東人40多年的好滋味，直至今年大油飯50元，大魚丸湯45元，一套吃下來百元有找，價格維持在銅板價。
不少在地人得知消息後感到震驚，紛紛留言悼念，「阿姨，一路好走」、「願阿姨一路好走，請節哀」、「太令人難過了，從小吃到大，懷念的味道又少了一樣」、「太震驚了！我國小吃到大，祝福阿姨前往更好的地方」。
也有熟客回憶，自己從高中時期就開始光顧，至今已超過20年，前幾週都還有前往用餐時，老闆娘仍親切地與客人聊天，沒想到如今卻傳出噩耗，讓人難以接受。
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一名網友日前在臉書地方社團「宜蘭知識＋」發文詢問，羅東這間無名油飯為何沒有營業，表示自己前往用餐時才發現店家已經停業。貼文曝光後，引起不少熟客關注，也有人留言詢問老闆娘近況，希望了解店家突然歇業的原因。
老闆娘家屬隨後在貼文下方留言證實噩耗，表示「謝謝大家這麼多年對無名油飯老闆娘的照顧！我是她的家人，阿姨走路被機車撞到，已經隨佛祖走了！」家屬除了感謝顧客多年來的支持，也呼籲民眾騎車、開車時務必注意安全，避免類似憾事再次發生。
事實上，「羅東無名油飯」菜單就只有油飯、魚丸湯跟紅茶，油飯上面淋滿了獨特滷油豆腐跟紅紅的特製甜辣醬。假日很多人，通常會提早賣完，是陪伴無數羅東人40多年的好滋味，直至今年大油飯50元，大魚丸湯45元，一套吃下來百元有找，價格維持在銅板價。
不少在地人得知消息後感到震驚，紛紛留言悼念，「阿姨，一路好走」、「願阿姨一路好走，請節哀」、「太令人難過了，從小吃到大，懷念的味道又少了一樣」、「太震驚了！我國小吃到大，祝福阿姨前往更好的地方」。
也有熟客回憶，自己從高中時期就開始光顧，至今已超過20年，前幾週都還有前往用餐時，老闆娘仍親切地與客人聊天，沒想到如今卻傳出噩耗，讓人難以接受。