我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市議員許淑華日前指控台北市長蔣萬安赴饒河夜市掃街時，在東發號白吃白喝。今（16）日國民黨台北市議員楊植斗、議員候選人陳冠安赴北檢按鈴控告許淑華涉嫌違反選罷法、意圖使人不當選。北檢收案後，火速分案並列他字案被告。許淑華在政論節目上爆料台北市長蔣萬安掃街吃霸王餐，事後蔣萬安親上火線澄清強調，店家要招待，但仍有將錢委託自治會協助處理。饒河夜市自治會長郭洪金鳳也出面還原溝通經過表示，蔣幕僚拿了2千塊給她付款，當天店家執意不收，加上現場客人多，因此相約隔天再到店裡結清，並喊話許淑華「話不能這樣講」。為捍衛清白，蔣萬安競辦在15日深夜報警，由台北市議員詹為元赴警局報案、說明。不過許淑華仍堅稱她的說法是問過店家的，一切配合調查。這藍營小雞不能接受，楊植斗、陳冠安赴北檢告許淑華，並表示，日前造謠沈伯洋的人馬上被偵訊，還20萬交保，但上週告發廖玉蕙造謠，迄今沒看到她被偵訊，呼籲司法系統展現積極作為。由於詹為元上週六已到松山派出所報案，松山警分局今也至北檢指揮偵辦，並在楊植斗等人告發後，火速分案列他字案處理。至於廖玉蕙案，北檢也在11日分他字案被告。