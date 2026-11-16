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導演明金成2022年猝逝，留下年幼的一對雙胞胎，與明金成關係非常好的女星黃小柔，透露自己扛起了乾媽的責任，養大了這一對兒女，日前她出席「第一社福」志工活動時，談到身心障礙家庭的難題時忍不住哽咽，還分享女兒曾對白化症女孩說出「他們都是天使」，讓她感到善意其實很簡單。黃小柔近日前往「第一社福」恆愛發展中心擔任志工，陪伴成年心智障礙學員上課、做勞作及烘焙，活動結束後，她看見年邁的家長來接送，讓身為母親的她相當感動，她想到這些家庭即使父母年老，心裡最放不下的仍是孩子：「那誰照顧我的孩子？不管孩子多大、我以後多老，永遠想的都是我的孩子，因為他就是我生出來的那個寶寶。」談到如何讓孩子從小學會關懷他人，黃小柔透露，自己和先生會透過電影、出遊等生活小事，教孩子認識不同處境的人，「明哥（明金成）的孩子是我們一路帶大的，就是告訴他們要照顧弟弟妹妹。」即使自己的孩子年紀還不大，但黃小柔會鼓勵他們陪伴更小的弟妹，從小培養照顧別人的能力，因為孩子不會覺得麻煩，反而能在一次次相處中建立責任感，「就把這個種子放在他們心裡面」，希望未來遇到需要幫助的人時，能自然而然伸出援手。黃小柔透露，某次帶孩子外出時，遇見一名白化症女孩，女兒看著對方，突然對她說：「媽，你看，好漂亮啊！她全身在發亮耶，好像天使，而且她睫毛是白的，哇！居然好美啊！」黃小柔當下摸摸女兒的頭，沒有急著打斷，而是肯定她真誠的讚美，女兒還認真強調：「沒有，真的很漂亮。」這段互動讓黃小柔相信，尊重差異不需要刻意說教，而是從生活中學會，離開發展中心後，她將與學員一起做的巧克力蛋糕帶回家分享，並跟孩子說明背後的故事，也呼籲民眾可以多多支持，讓需要支持的家庭獲得陪伴。