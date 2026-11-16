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效力美國職業棒球大聯盟（MLB）辛辛那提紅人隊的林盛恩，與效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊的孫易磊昨（15）日出席穀保家商OB見面會，兩人受訪時除了回顧今年球季的表現，也大方分享在國外打球時，最想念的台灣美食。林盛恩說，回來台灣一定要吃牛肉麵，甚至在美國還會動手做；孫易磊則是分享自己的愛店是西門町老字號台式排骨名店「東一排骨」，「每次回台都會去吃。」現年21歲的林盛恩，今年從原本的二刀流角色轉為專職投手，他表示，主要是希望自己能早點往更高層級邁進。回顧今年球季，林盛恩給予自己蠻高的評價，「我覺得今年投得不錯，有超出自己的預期，教練團也說我表現很好。」回到台灣後，林盛恩持續做復健，「因為今年季中遇到傷勢，一直在復健，可能從下個禮拜開始就會進入到投球的練習。」被問到在海外最想念的食物時，林盛恩說，一回台灣一定要吃的就是牛肉麵，「我在美國也是吃得到，當然價錢比較貴一點，但回來台灣就很方便。」他也透露，在美國時會自己煮牛肉麵，「我原本就會煮，去美國一個人，對我來說簡單，當然菜色是沒有像在台灣這麼多。」林盛恩透露，自己拿手的菜色是滷肉飯、牛肉麵、炒飯、水餃等台灣美食，「我有3個室友，每次煮菜他們都說很香，因為很多調味料美國買不到，我就問他們要不要吃，他們也覺得很好吃。」同為21歲的旅日投手孫易磊今年則是迎來大突破，在一軍出賽22場，季後還參與了高潮系列賽，對他來說，是豐富滿滿的一個球季。回到台灣這段期間，孫易磊進行游泳、禪柔、重訓等訓練，由於今年為了備戰經典賽提早開機，孫易磊季末調整節奏放慢，明年目標仍是爭取先發角色。至於最想念的台灣食物，孫易磊的愛店是位於西門町附近的老字號台式排骨名店「東一排骨」。孫易磊說，「很好吃，我回來都會馬上去吃。」