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▲張書華提出加碼敬老津貼、爭取免費接種帶狀疱疹疫苗，以及爭取捷運延伸至一江橋等政見，（圖／競總提供）

▲張書華喊話28日一定要投票力挺，「選的不是自己，是你我太平的未來」。（圖／競總提供）

台中市太平區議員候選人張書華15日舉辦「太平新聲音相挺造勢晚會」，提出加碼敬老津貼、爭取免費接種帶狀疱疹疫苗，以及爭取捷運延伸至一江橋等政見，另有蘇宥蓉、甲子慧、向蕙玲與老闆樂團輪番演出，吸引逾2000人到場熱情應援。張書華喊話28日一定要投票力挺，「選的不是自己，是你我太平的未來」。張書華感謝眾多鄉親到場支持，他表示，看到這麼多人願意站出來支持，心裡十分感動，選舉應該要選一個會做事的人，不是選前選後兩個樣的人。他強調投入選戰30個月來，受到的壓迫、霸凌，很多里長、地方士紳都感同身受。張書華說，「很多人問，為什麼有這麼多人願意站出來支持我，因為只要不支持該名候選人，就會被糟蹋、點名做記號，甚至跟何欣純的幹部合作，就是為了鞏固自己議員的席次，讓大家更為反彈」。他指出，近期太平一名市議員候選人涉嫌賄選的新聞，候選人後援會長80萬交保，不少民眾問他知不知道是誰？他都盡量不點名，以免引發選戰中的相互攻擊，失去司法獨立性和真實性，但呼籲相關人士出面講清楚。最後，張書華表示，「1128選的不是張書華，是你我太平的未來」，太平要持續發展，交通、長者照顧、公共安全及生活服務都需要有人持續關心、追蹤。他提出敬老津貼加碼、爭取皮蛇疫苗免費接種、支持警消軍公教、退稅兩萬元，以及爭取捷運延伸至一江橋等政見，希望回應不同家庭的生活需求，也懇請大家把今晚的支持帶回社區，鼓勵親友在選舉中勇敢站出來，支持2號張書華，讓太平的聲音更被聽見。