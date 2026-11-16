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日本時尚雜誌《egg》前專屬模特兒川端佳奈子（川端かな子），傳出遭同居男友毆打致死，她今年七月離世時，男友對外宣稱她是吞藥自殺，沒想到經過調查後發現，女方身上有許多外傷，最終死因為出血性休克，為此以殺人罪逮捕42歲同居男友北原誠，而女方社群最後貼文也公開，甚至還是和男友臉貼臉的親密合照。根據日媒報導，7月12日凌晨，川端佳奈子在東京住處遭到多次毆打，當時男友曾打電話報案，並稱女方喝酒吃藥後暴走，甚至開始自殘，有意推卸自己施暴的責任。然而經過警方調查解剖後發現，川端頭部有大量出血，全身也有多處瘀傷、肋骨多處骨折，最後是因出血性休克，這個死因跟男方說法完全不符，因此經過四個月調查後，今（16）日將北原誠逮捕，不過面對指控，他稱不記得是否對女方施暴。川端佳奈子15歲就擔任《egg》專屬模特兒，靠著嬌小身材、金髮造型成為「辣妹」代表詞，淡出雜誌模特兒界後，她也常常在社群分享生活，同時擔任DJ、直播主等，依舊活躍在大眾視野中。令人鼻酸的是，川端佳奈子生前最後一篇社群貼文，居然是跟男友七夕一起出遊的影片，兩人對著鏡頭開心比Ya，沒想到幾天後卻發生憾事，讓粉絲看了超不捨。根據了解，兩人今年初透過朋友介紹認識，2月開始同居，沒想到幾個月後卻鬧出人命，令人唏噓。