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▲台灣中油公司石化事業部舉辦職安及石化盃勞資和諧慢速壘球賽。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣中油公司石化事業部舉辦職安及石化盃勞資和諧慢速壘球賽，經過兩天激烈競技，由長興材料公司路竹廠奪得亞軍。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣中油公司石化事業部舉辦職安及石化盃勞資和諧慢速壘球賽，由聯成化學科技公司及台塑公司仁武廠並列季軍。(圖／記者黃守作攝)

台灣中油公司石化事業部舉辦115年中油職安盃及高雄市第16屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽，經過兩天激烈競技，15日下午進行頒獎典禮，由台達化學林園廠奪冠，長興材料公司路竹廠亞軍，聯成化學科技公司及台塑公司仁武廠並列季軍，讓石化同業互動交流，期凝聚石化業廠商勞資和諧。中油公司石化事業部115年中油職安盃及高雄市第16屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽頒獎典禮，是由石化事業部行政室主任王俊堯主持，有奪得前三名的隊伍與會，包括奪得冠軍的台達化學林園廠，亞軍的長興材料公司路竹廠，以及並列季軍的聯成化學科技公司及台塑公司仁武廠。中油公司石化事業部行政室主任王俊堯表示，此一慢速壘球賽，每年均由中油公司石化事業部與高雄市石化業產業總工會共同辦理，今(115)年已來到第16屆，此次參賽隊伍共有21隊隊伍，近4百位選手參賽，經過兩天激烈競技，取前4名頒發獎品及獎盃，以資鼓勵。王俊堯指出，壘球賽不僅是運動競技，更講求默契與合作，如同石化產業每項工作都需要團隊支援、整合力量，此次賽事象徵石化產業跨廠、跨公司的合作與團結精神，期盼藉由此一比賽加深情誼、凝聚力量，共同面對挑戰，並走出產業困境。