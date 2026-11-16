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▲黃仁勳。（圖／記者朱永強攝影）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳深陷婚外情和間諜疑雲，不只丟了執行長的位子，個人身價也跟著重挫。根據美國《富比士》即時富豪榜，醜聞爆發後短短兩天，黃仁勳的身價就蒸發約 160 億美元（約新台幣 5,260 億元），排名從全球第 8 名跌到第 12 名，正式跌出全球十大富豪。黃仁勳 11 月 8 日向全體員工坦承對妻子不忠，隔天 9 日是醜聞爆發後的第一個交易日，輝達股價應聲重挫，黃仁勳單日身價縮水 74 億美元，降到 1,547 億美元，被股神巴菲特和甲骨文創辦人艾利森超越。10 日輝達股價持續下跌，黃仁勳又蒸發約 84 億美元，成為當天全球身價跌幅最大的富豪。兩天合計少了約 160 億美元，身價剩下 1,468 億美元，排名從第 8 名跌到第 12 名。彭博億萬富豪指數上，他同樣排在第 12 名。12 日輝達宣布黃仁勳辭去執行長、總裁和董事職務，消息一出，他的身價在開盤時暴跌 10%，從 1,510 億美元降到 1,350 億美元。《富比士》最新估算，輝達股價從他承認外遇以來已經跌了 11%，黃仁勳的身價約剩 1,450 億美元（約新台幣 4.8 兆元）。在彭博富豪榜上，他也已經被沃爾瑪家族的吉姆・沃爾頓、羅布・沃爾頓和愛麗絲・沃爾頓超越。值得注意的是，黃仁勳這不是第一次跌出十大。醜聞爆發前幾天，美國期中選舉後 AI 類股重挫，輝達在 11 月 5 日單日大跌 9.3%，黃仁勳當天在彭博富豪榜上就從第 9 名掉到第 13 名。後來他一度回到前十，沒想到外遇醜聞接著爆發，讓他再度跌出榜外。受傷的不只黃仁勳一人。《富比士》統計，輝達一共有 7 位億萬富豪，包括現任和前任高層、董事，在這波醜聞中財富合計縮水約三分之一，其中 3 人已經跌出億萬富豪行列。輝達股價上週五收在 162.85 美元，單週重挫 12.7%，連續 6 週下跌，是 2012 年 10 月以來最長的連跌。輝達將在 17 日公布黃仁勳離開後的第一份財報，將左右他的身價會繼續縮水，還是止跌回升。另一個變數是婚姻。黃仁勳和妻子洛莉（Lori Huang）1985 年結婚，兩人住在採取夫妻共同財產制的加州，外界推測一旦離婚，洛莉可能分走約一半身家。不過到目前為止，洛莉沒有公開回應，也沒有任何離婚訴訟的報導。