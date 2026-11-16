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▲國內供應方面，經濟部已協調大統益、長輝及台糖增產，三家業者11月及12月將較6月增產分別達4,792噸及4,900噸沙拉油。（圖／經濟部提供）

防止不肖業者炒作 公平會、調查局查囤貨、聯合漲價

經濟部今（16）日宣布，為因應中聯油脂停工對國內沙拉油供應造成的影響，持續以增加產量、擴大進口及供需媒合三大方向積極因應，經盤點後11月及12月沙拉油整體供應量足以因應市場需求，確保春節前市場充分供應。經濟部自上週起啟動新專案，針對商圈、夜市及市場自治會進行高度合作，每日中午12點前提交需求，確定下單後，由台糖及合作廠商進行調度及配送，最快將沙拉油供貨至市場，有信心可以像塑膠袋一樣，透過與商圈的合作，加速穩定市場價格。國內供應方面，經濟部已協調大統益、長輝及台糖增產，三家業者11月及12月將較6月增產分別達4,792噸及4,900噸沙拉油；台中市政府衛生局11月2日同意福壽合格沙拉油重新上架，增加11月市場供應量1,205公噸。國外進口方面，行政院公告自10月1日起將沙拉油進口關稅由5%調降至免稅，為期6個月，藉以鼓勵進口商擴大進口沙拉油，進一步增加市場供應，經濟部已協調多家油品進口商11月及12月合計擴大進口5,048噸沙拉油。經濟部表示，除增加沙拉油供應量以外，為了讓有購油需求的業者（含產業公協會）可以買到沙拉油，均可透過「馬上辦服務中心」（免付費專線：0800-280-280）提出購油需求；另針對商圈、市場及夜市業者，更將以自治會或組織為單位，每日調查業者或攤商的沙拉油需求。經濟部將每日更新需求清單，交由台糖及合作廠商陸續安排配送出貨，加速媒合供應。沙拉油供應問題有賴中央與地方共同努力，經濟部將持續推動增產、進口及供需媒合，並與地方政府合作，加強通路管理、查察囤貨及協調貨源，滿足在地業者需求。經濟部提醒，如有聯合漲價行為，將移請公平會查處；如有不當哄抬價格或囤貨情形，將移請法務部調查局依法調查。