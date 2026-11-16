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▲輝達是「富翁工廠」！調查：近8成員工身價破3千萬台幣

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情和間諜疑雲辭職，公司內部卻掀起一波「把老大找回來」的聲浪。外媒分析，員工一面倒力挺黃仁勳，除了認同他的領導，背後還有一個關鍵：輝達大方發股票，讓大批員工成為千萬、甚至億萬富翁，個人財富和公司股價緊緊綁在一起。根據 2025 年 6 月一份針對超過 3,000 名輝達員工的調查，有 76% 到 78% 的受訪者身價超過 100 萬美元（約新台幣 3,300 萬元），成為百萬美元富翁；其中更有將近一半的受訪者，身價超過 2,500 萬美元（約新台幣 8.2 億元）職場匿名平台 Blind 稍早的調查也顯示，約 44% 的認證輝達員工身價超過 1,000 萬美元（約新台幣 3.3 億元）。黃仁勳本人對此也相當自豪，他曾在 All-In Podcast 的論壇上直言，自己創造的億萬富翁比任何一位執行長都多。輝達員工致富的關鍵，在於大方的股票制度。輝達設有員工認股計畫（ESPP），員工可以拿出最多 15% 的薪水，用 85 折的價格購買公司股票。這套制度可以追溯到 2008 年。當年輝達股價暴跌約八成，黃仁勳推出員工持股方案，之後股價一路飆漲，員工用折扣買進的股票不斷翻倍，造就了一批又一批的富翁。此外，輝達發給員工的限制型股票（RSU）通常分四年才完全歸屬，提早離職的人可能錯過一大筆錢。外媒因此形容這套制度是「黃金手銬」：股票讓員工致富，也讓他們捨不得離開。美國《財星》雜誌指出，儘管輝達工作壓力大，員工離職率卻遠低於業界平均。黃仁勳辭職前，Blind 對 232 名輝達員工進行調查，結果 88% 希望他留任。美國商業雜誌《Inc.》直接點出，輝達員工手上的股票獎勵，有助於解釋為什麼這麼多人希望黃仁勳留下。背後的邏輯不難理解。輝達員工的財富高度綁在公司股價上，而黃仁勳承認外遇以來，輝達股價已經跌了超過一成；他宣布辭職後，股價更是應聲重挫。對不少員工來說，黃仁勳回鍋，可能代表股價有機會止跌回升。不過，也有員工強調，力挺黃仁勳不只是為了錢。首位公開請辭的輝達工程師戴（Darrell Dai）表示，他看重的是黃仁勳打造的工程文化，包括會親自閱讀員工的 Top 5 工作郵件，讓工程師覺得自己的想法能被聽見。值得一提的是，戴在輝達只工作了大約一年。投資研究機構 Citrini Research 分析師 Jukan 也提出另一個角度：許多資深工程師早就財富自由，留在公司是因為認同黃仁勳，而不是為了錢。這也意味著，「黃金手銬」對這群人的約束力有限，一旦黃仁勳不回來，他們隨時都可能離開。