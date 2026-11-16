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東北季風明天減弱！北台灣高溫回升至27度

▲中央氣象署公布未來一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週三冷空氣再南下！週四北部高溫剩18至20度

週五、週六最冷時刻！中部以北低溫下探13度

▲中央氣象署公布未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風今（16）日持續影響台灣，北部及東半部天氣偏涼，部分地區有局部短暫雨。中央氣象署表示，明（17）日東北季風減弱，北部及宜花氣溫將逐漸回升，高溫可達25至27度，中南部更上看31度，天氣轉為溫暖舒適。不過好天氣不會維持太久，週三（18日）起東北季風再度增強，冷空氣逐漸南下，北台灣轉涼，週四、週五降溫更明顯，中部以北及宜花低溫恐下探13至15度，局部地區還可能更低。氣象預報指出，明天東北季風減弱，北部及宜花氣溫回升，高溫約25至27度，其他地區高溫則有28至31度，白天感受溫暖舒適。不過，各地早晚仍偏涼，低溫普遍約20至22度，外出仍建議適時增添衣物。降雨方面，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及新竹以北山區有零星降雨機率，其他地區大多為多雲到晴。離島方面，澎湖晴時多雲，氣溫23至26度；金門20至25度；馬祖19至22度。到了週三（18日）東北季風再增強，冷空氣逐漸南下，北部及宜花天氣轉涼，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春半島也有零星降雨機率。當天北部及宜花高溫約25至27度，中南部及台東仍有27至30度，低溫方面，中部以北及宜花約18至20度。週四（19日），東北季風持續影響，北部及宜蘭天氣偏涼，高溫僅18至20度，低溫更降至15至16度；中部及花蓮高溫約23至24度，南部及台東仍有25至28度。降雨範圍也將擴大，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區也可能出現降雨。週五（20日）至週六（21日），東北季風或大陸冷氣團影響，北部及宜花天氣偏冷，其他地區早晚也明顯轉涼，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，週五中南部山區也有零星降雨。週末受到這波冷空氣影響期間，北部及宜花高溫約18至20度，中部及台東21至23度，南部則有23至26度；低溫方面，中部以北及宜花僅13至15度，南部及台東約17至19度。由於西半部局部地區容易受到輻射冷卻影響，清晨氣溫可能進一步下降，民眾應留意保暖。到了週日（22日）東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，週日及下週一（23日）大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。這兩天台灣各地高溫約24至27度，中部以北及宜花低溫約17至19度，南部及台東約20至21度。不過，回暖時間不長，氣象署預報指出，下週二（24日）東北季風將再度增強，北部及東北部天氣轉涼，週三、週四（25、26日）東北季風持續影響，北台灣偏涼，其他地區早晚也較涼，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨。