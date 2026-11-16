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周軒翻報導指柯文哲「下游淨水廠種電」

▲北市府表示，水利署曾3度來函公文，盤點轄管水庫可否再增設太陽光電設施（屋頂型、地面型、水域型），如無法增設也須詳述理由。（圖／台北市府提供）

翡管局曾發聲明：雙重法規限制絕不設置

選戰再掀光電爭議！蔣萬安：不管發文幾次都不退讓

距離投票日越來越近，全台選戰越來越激烈，近日聚焦水庫設置光電板議題。國民黨台南市長候選人謝龍介喊出當選就拆掉烏山頭水庫光電板，台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強也透露，蔣萬安任內堅決反對在翡翠水庫裝設光電板。對此，政治評論員周軒質疑，不是想要藍白合？和前台北市長柯文哲合作？但他在下游淨水廠設置太陽能光電板。周軒貼出2025年的媒體報導說，有網友翻出柯文哲在翡翠水庫下游「長興淨水廠」種電，在已加蓋的屋頂上建置太陽能光電板，面積多達2萬多平方公尺。當時柯文哲受訪時還強調，太陽能轉換技術精進，北部的發電量不輸給中南部。如今居然打這題？實在是.....「是不是不想要藍白合了？」文章一出，吸引大批民眾紛紛留言直言，「是不是中文不及格？文章有明確寫已加蓋的屋頂上建置光電板」、「這不是在屋頂上嗎？水庫有屋頂嗎？」但也有人痛批蔣萬安「政績連柯文哲都比不上」、「民生用水最後一關是淨水廠」。不過這個議題在去年底就已在議會討論過，國民黨台北市議員張斯綱、曾獻瑩質詢就指出，經濟部水利署在民國111年、112年、113年連續三年發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置水面型、甚至地面型光電案場可行性，藉此詢問蔣萬安的態度。當時蔣萬安明確表態，「依法翡翠水庫是不可以」、「我們絕對不准」。翡管局長林裕益也強調，翡翠水庫有雙重法規的限制，在「台北水源特定區」範圍內，土地使用依都市計畫法受到限制；另一個是水利法，「翡翠水庫係以家用及公共給水為主要目標，基於保護水源，翡翠水庫蓄水範圍內，不受理申請任何使用行為」。翡管局也在2025年10月底發聲明指出，翡翠水庫是大台北地區的水源地，攸關600萬人民生用水，近三年，環境部公告水質監測結果，均屬「貧養」等級的優良水質水庫。「未來仍會堅持立場，依法嚴格把關，不會設置太陽光電板。」如今正值選舉期間，相關話題再被拿出來討論，蔣萬安也再次公開重申，過去這四年當中，中央連續三年發文，要我們盤點設置光電板的潛力，但是台北市政府我們的立場非常的堅定，從頭到尾就是堅決反對，一定要守護所有市民朋友的用水安全。所以不管發文來幾次，我們的立場都不會改變，我們認為民眾的健康安全，絕對是我們要全力守護，這是身為市長的責任，所以也絕對不會退讓。