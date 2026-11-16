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效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊的孫易磊，昨（15）日出席穀保家商OB見面會，被問到有沒有觀看好友陳睦衡在亞冠賽的表現，孫易磊笑說，打開轉播就看到陳睦衡被金倒永敲全壘打，就決定不看了，「知道他一定會不太好受，但是他不會有問題的啦！」陳睦衡在集訓期間也分享，與孫易磊平常在日本就會見面、吃飯，直呼孫易磊是很棒的學長。有趣的是，陳睦衡受訪當天，剛好穿著孫易磊的應援T恤走「上班路」，「我比較chill一點，沒有特別想要穿搭，就穿前一天睡覺的衣服就來了。」孫易磊與陳睦衡是穀保家商學長學弟，兩人曾一同入選2023年U18世界盃，並一路過關斬將闖入冠軍戰，但最後以1：2不敵日本隊，未能將冠軍金盃留在台灣。孫易磊高中畢業後以育成選手合約加盟日本火腿隊，陳睦衡也在隔年跟上學長腳步，以育成選手合約加盟歐力士猛牛隊。孫易磊去年升格為支配下（正式）選手，今年在一軍出賽22場，寫下生涯在一軍出賽新高；陳睦衡則是在今年7月30日升格支配下，季末迎接一軍初登板、初先發，並在球季尾聲入選亞冠賽中華隊，預賽對韓國隊中繼4局失3分，被金倒永、文禎彬擊出全壘打，最終吞下敗投。孫易磊昨日出席穀保家商OB見面會，被問到有沒有看亞冠賽時，他透露，打開手機時，台韓大戰剛好打到3：3，「（陳）睦衡那個半局第一個打者是金倒永，我就開始錄影，就全壘打了！」孫易磊說，當時就傳訊息給陳睦衡，「我開始錄影就全壘打，我也沒辦法，那我不看了。」孫易磊表示，陳睦衡賽後有回傳訊息給他，「我沒有追問下去，知道他一定會不太好受，但是他不會有問題的啦！」他笑說，自己沒有那種打開轉播就會導致球隊挨打的迷信，「但想說算了，還是不要繼續看下去好了。因為我看（徐）翔聖一次，結果就突然被敲3分砲，想說還是『啊，不要看好了』。」陳睦衡在中華隊集訓期間受訪時，直言孫易磊是非常好的學長，「他也沒把我當學弟，就很像朋友，可以放鬆跟他講話。」陳睦衡笑說，「真的是很狀況不好、或是已經死到臨頭的時候，他才會給我建議啦。平常盡量不聊棒球的事情，不然壓力有點大。」陳睦衡透露，兩人在日本也會見面，「他上一軍後比較常見面，因為他都會來大阪（客場），會找我去吃飯。」有趣的是，陳睦衡受訪當天剛好穿著孫易磊的應援T恤走「上班路」，他笑著解釋，「剛好沒有衣服穿了，因為我比較chill一點，沒有特別想要穿搭，就穿前一天睡覺的衣服就來了。」言下之意，陳睦衡前一天穿著孫易磊的T恤入睡，「我是不認圖案，因為材質舒服，所以就穿著睡覺了。」言語中也展現兩人的好交情。