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全球遊戲玩家本周最期待的大事件，是預定11月19日上市的遊戲大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，GTA 6），距離《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto）系列上一部作品問世已過了 13 年，玩家們正蓄勢待發，準備迎接分析師口中「史上最大的電玩遊戲發布日」，外媒也披露，上市當天將衝擊全球經濟，企業請假率相當驚人。根據CNBC報導，在Take-Two Interactive 旗下的 Rockstar Games 兩度延後發售日期後，該系列最新力作《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI）確定將於 11 月 19 日正式推出。金融機構 Roth 分析師韓德勒（Eric Handler）估計，這家遊戲開發商在該作的研發成本已超過 10 億美元。這款遊戲的銷售數字可望打破多項紀錄。數據分析機構 Sensor Tower 估計，截至 11 月 13 日，該遊戲的預購量已突破 1,200 萬套；摩根士丹利（Morgan Stanley）更預測，截至 2027 年 3 月，其總銷量將達到 4,000 萬套。除了上市首日當週的熱潮，《俠盜獵車手》（簡稱 GTA）系列擁有跨越數年的熱度。即便在發售 13 年後的今天，《俠盜獵車手 5》依然穩居今年遊戲直播平台 Twitch 觀看次數排名前五名。看準新作上市的龐大商機，投資人早已提前布局：自 2023 年初以來，Take-Two 的股價已翻漲逾一倍。外界普遍認為，這次發售不僅是開發商 Rockstar Games 與母公司 Take-Two 的里程碑，更是整個遊戲產業的重大契機。Take-Two 執行長澤爾尼克（Strauss Zelnick）近日接受財經節目《Squawk Box》訪談時，談及市場需求，「我們談論這類事情時向來相當謹慎，但我們原本就抱有很高的期待，而目前的表現甚至遠遠超出了這些預期。」橫跨整個數位生態系的實況主與內容創作者，也都將這次遊戲發售視為吸引觀眾、帶動訂閱數與廣告營收成長的絕佳機會。在 Twitch 擁有 37.5 萬名粉絲、同時在 YouTube 及其他社群平台發布內容的創作者 Deansocool 表示，《GTA 6》將幫助創作者擴大觀眾群，並為新生代實況主提供打響名號的絕佳舞台。他認為，「這款遊戲將在 2027 年造就許多百萬富翁。許多創作者必須明白，機會就在眼前，這就是那張通往成功的『黃金門票』，其規模比《要塞英雄》（Fortnite）還要大上一百倍。」Twitch 產品長明頓（Mike Minton）則指出，「它的影響力不僅止於發售當下的熱潮，更為創作者帶來持續性的機會，讓他們能夠拓展、建立、凝聚並留住觀眾群，最終藉由創作變現來養活自己」；這款《俠盜獵車手》最新作品吸引全球目光，帶來的效應甚至將外溢至遊戲產業之外。職場休假管理平台 BambooHR 發布報告指出，在《GTA 6》發售日當天的帶薪休假申請量，比 2024 年和 2025 年同期高出近 13%；該平台同時提到，有將近五分之一的上班族計畫在遊戲發售時請假。資誠（PwC）則發布報告，全面剖析《GTA 6》上市後可能受惠或受衝擊的各個經濟領域。該機構預測，隨著大批玩家宅在家中打遊戲，外送平台訂單可望迎來一波暴增，同時邁阿密的觀光業也將因此受惠。PwC 舉例指出，先前 Netflix 熱門電影《KPop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）取景靈感來源的首爾北村韓屋村，在電影上線後的四週內，外國遊客造訪人次便激增了 118%。音樂串流平台也將搭上這波順風車。湯姆佩蒂（Tom Petty）的歌曲〈Love Is a Long Road〉自 2023 年 12 月出現在《GTA VI》首支預告片後，在 Spotify 上的串流播放量暴增了超過 37,000%。不過，在負面影響方面，這款遊戲可能會分散大眾對電影與影音串流娛樂的注意力。PwC 全球娛樂與媒體產業主管史匹格（Bart Spiegel）表示：「大家會怎麼度過感恩節？電視上固然有很多體育賽事轉播，但有相當大一群核心受眾，屆時都會把重心放在玩《GTA 6》上。這將開始把觀眾的眼球從影音串流平台上吸走。」史匹格認為，「到了 2027 年第一季，你會聽到許多分析師在財報電話會議上說，我們之所以有部分數據下滑，就是因為這款遊戲上市的關係。」