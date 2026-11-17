韓國天團BLACKPINK出道10年，光是一趟世界巡演就能創造超過百億元新台幣票房，堪稱全球最會賺錢的女團之一，如今與老東家YG娛樂的合作關係再度出現變數！YG最新公布的2026年第三季財報中，BLACKPINK已從專屬合約名單消失，16日又宣布暫停販售Weverse新會員資格，引發外界猜測雙方是否即將分道揚鑣。儘管YG火速澄清，目前仍在與4位成員討論團體活動，但也讓人好奇，如果有其他公司想把BLACKPINK整團挖走，究竟得準備多少錢？根據YG過去的續約成本推估，光是簽約費就可能達到新台幣9億元，至於她們的吸金能力更驚人，《BORN PINK》世界巡演1年創造106億台幣票房，最新專輯《DEADLINE》首週銷售額達18億台幣，若未來3年再舉辦同等規模的巡演、推出新專輯，加上周邊商品等收入，總產值上看130億元。
YG當年續約花多少？韓媒挖出9億元關鍵數字
想知道BLACKPINK有多貴，可以先從YG當年（2023）為了留住她們付出的成本看起，韓國《The Herald Business》16日分析YG財報發現，公司當年新增約412億韓元（約新台幣9億元）的「專屬合約權利」資產，而當年完成續約的藝人只有BLACKPINK，因此韓媒推測，這筆錢與4位成員的團體續約有關，但YG曾澄清，這筆金額也包含其他藝人的合約費用，並非全部花在BLACKPINK身上。
更值得注意的是，YG在2024年、2025年每年將約135億韓元的合約成本列入帳目，照此推算，相關資產可能在今年8月左右全數攤銷完畢，時間正好落在BLACKPINK出道10週年（8月8日）。不過，這不代表團體合約也在同一時間到期，因為YG從未正式公開續約年限。
一張專輯7天就賣破177萬張 銷售額上看18億元
除了演唱會，BLACKPINK賣專輯的能力同樣驚人，她們睽違3年5個月推出第3張迷你專輯《DEADLINE》，根據韓國Hanteo Chart統計，首週銷量達177萬5000張，以官方商店販售的黑色版本為例，每張售價新台幣1009元，若177萬5000張全部以這個價格計算，光是第一週銷售額就高達約18億元。不過，由於專輯有不同版本及各地售價，這只是以單一售價推算的首週銷售額，並非實際全球營收，更不是YG扣除製作、通路、物流及成員分潤後的淨利。
一趟世界巡演賺進106億 平均一場吸金1.6億元
BLACKPINK真正驚人的地方，是她們能把全球人氣直接變成票房，根據巡演數據網站Touring Data統計，2022年至2023年的《BORN PINK》世界巡演，66場演出共賣出約181.5萬張門票，總票房高達3.318億美元（約新台幣106億元），平均每場就能創造約1.6億元票房。不過，這106億元並非YG實際獲利，還得扣除場地、舞台製作、主辦及成員分紅等成本。
BLACKPINK有多重要？YG少了團體活動營收曾大縮水
BLACKPINK的商業影響力，也能從YG財報看出端倪，2023年《BORN PINK》巡演期間，YG全年營收達5692億韓元（約新台幣129億元），2024年則下滑至3649億韓元（約新台幣79億元），營業利益更從869億韓元轉為虧損206億韓元。雖然不能把業績下滑全部歸因於BLACKPINK，但大型巡演帶來的收入，確實是影響娛樂公司營運的重要因素。
買下一個BLACKPINK要多少錢？口袋沒10億恐怕連談都難
如今傳出她們被YG的2026財報除名，若有娛樂公司想把BLACKPINK整團挖走，究竟要花多少錢？上述提到YG在2023年與BLACKPINK續約3年，新增約新台幣9億元（約韓幣412億韓元）的專屬合約權利資產，假設新公司同樣簽下3年團體合約，可以先用10億元台幣作為簽約預算試算。
至於能賺回多少？假設BLACKPINK未來3年舉辦一次同等規模的世界巡演、推出一張同樣熱賣的專輯，光是票房與專輯銷售額就可能達到124億元，再假設周邊商品等業務帶來6億元，總產值便有機會達130億元。若扣除成本及成員分紅後，公司最終保留10%至20%，3年就可能賺進13億至26億元。
📌資料來源：THE HERALD BUSINESS、Touring Data、YG財報+負債表、BLACKPINK亞洲商店、朝鮮日報
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想知道BLACKPINK有多貴，可以先從YG當年（2023）為了留住她們付出的成本看起，韓國《The Herald Business》16日分析YG財報發現，公司當年新增約412億韓元（約新台幣9億元）的「專屬合約權利」資產，而當年完成續約的藝人只有BLACKPINK，因此韓媒推測，這筆錢與4位成員的團體續約有關，但YG曾澄清，這筆金額也包含其他藝人的合約費用，並非全部花在BLACKPINK身上。
更值得注意的是，YG在2024年、2025年每年將約135億韓元的合約成本列入帳目，照此推算，相關資產可能在今年8月左右全數攤銷完畢，時間正好落在BLACKPINK出道10週年（8月8日）。不過，這不代表團體合約也在同一時間到期，因為YG從未正式公開續約年限。
一張專輯7天就賣破177萬張 銷售額上看18億元
除了演唱會，BLACKPINK賣專輯的能力同樣驚人，她們睽違3年5個月推出第3張迷你專輯《DEADLINE》，根據韓國Hanteo Chart統計，首週銷量達177萬5000張，以官方商店販售的黑色版本為例，每張售價新台幣1009元，若177萬5000張全部以這個價格計算，光是第一週銷售額就高達約18億元。不過，由於專輯有不同版本及各地售價，這只是以單一售價推算的首週銷售額，並非實際全球營收，更不是YG扣除製作、通路、物流及成員分潤後的淨利。
一趟世界巡演賺進106億 平均一場吸金1.6億元
BLACKPINK真正驚人的地方，是她們能把全球人氣直接變成票房，根據巡演數據網站Touring Data統計，2022年至2023年的《BORN PINK》世界巡演，66場演出共賣出約181.5萬張門票，總票房高達3.318億美元（約新台幣106億元），平均每場就能創造約1.6億元票房。不過，這106億元並非YG實際獲利，還得扣除場地、舞台製作、主辦及成員分紅等成本。
|《BORN PINK》巡演成績
|世界巡演場次
|66場
|售出門票
|約181.5萬張
|全球總票房
|約新台幣106億元
|平均每場票房
|約新台幣1.6億元
BLACKPINK的商業影響力，也能從YG財報看出端倪，2023年《BORN PINK》巡演期間，YG全年營收達5692億韓元（約新台幣129億元），2024年則下滑至3649億韓元（約新台幣79億元），營業利益更從869億韓元轉為虧損206億韓元。雖然不能把業績下滑全部歸因於BLACKPINK，但大型巡演帶來的收入，確實是影響娛樂公司營運的重要因素。
|YG娛樂財報
|2023年
|2024年
|2025年
|全年營收
|5692億韓元
|3649億韓元
|5454億韓元
|營業利益
|869億韓元
|-206億韓元
|713億韓元
如今傳出她們被YG的2026財報除名，若有娛樂公司想把BLACKPINK整團挖走，究竟要花多少錢？上述提到YG在2023年與BLACKPINK續約3年，新增約新台幣9億元（約韓幣412億韓元）的專屬合約權利資產，假設新公司同樣簽下3年團體合約，可以先用10億元台幣作為簽約預算試算。
至於能賺回多少？假設BLACKPINK未來3年舉辦一次同等規模的世界巡演、推出一張同樣熱賣的專輯，光是票房與專輯銷售額就可能達到124億元，再假設周邊商品等業務帶來6億元，總產值便有機會達130億元。若扣除成本及成員分紅後，公司最終保留10%至20%，3年就可能賺進13億至26億元。
📌資料來源：THE HERALD BUSINESS、Touring Data、YG財報+負債表、BLACKPINK亞洲商店、朝鮮日報