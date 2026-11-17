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1. 手機靠卡就能加值

▲持記名SuperCard也能透過手機購買支援的TPASS定期票。（圖／悠遊卡公司提供）

2. 綁定悠遊付，自動加值免帶零錢

3. 手機直接購買TPASS通勤月票

4. 悠遊卡記名，遺失還能掛失退餘額

5. 悠遊卡直接變身圖書館借閱證

6. 悠遊卡還能當電子發票載具

7. 停車場繳費，不必準備零錢

8. 醫院看診，也能刷悠遊卡繳費

9. 動物園、遊樂園也能刷卡入園

10. 日本沖繩旅遊，也能直接刷悠遊卡

不是每張悠遊卡都能手機加值

▲悠遊卡還能當圖書館借閱證，民眾可攜帶悠遊卡及身分證明文件辦理，完成綁定後就能直接使用悠遊卡借書。（圖／臺北市立圖書館官網）

每天搭捷運、公車都會使用的悠遊卡，其實還有許多民眾不知道的隱藏功能！除了搭車、超商購物，悠遊卡還能當圖書館借閱證、電子發票載具，甚至可以支付醫院看診費、停車費，連到日本沖繩旅遊都能直接刷卡消費，此外，持有SuperCard超級悠遊卡等指定票卡，還能透過iPhone、安卓手機感應加值，不必再跑超商或捷運站。《NOWnews今日新聞》整理悠遊卡10大實用功能，以及使用方式與注意事項。悠遊卡沒錢，不一定要跑超商或捷運站，根據悠遊卡公司說明，只要持有SuperCard超級悠遊卡或其他支援的晶片悠遊卡，下載「Easy Wallet悠遊付」App，進入「悠遊卡加值機」，將票卡貼近手機NFC感應區，就能直接加值，也能查詢餘額與近期交易紀錄。目前支援符合系統版本要求、具備NFC功能的iPhone及Android手機。一般悠遊卡也能申請連結悠遊付錢包自動加值，民眾先在悠遊付App新增悠遊卡，選擇「連結錢包自動加值」，完成設定後，再到台北捷運悠遊卡加值機或全家便利商店FamiPort靠卡啟用，之後在支援自動加值的設備消費時，若卡片餘額不足，系統便能從悠遊付錢包扣款加值，每次金額為500元或其倍數，不必再擔心搭車或購物時卡片餘額不夠。經常搭乘捷運、公車的通勤族，也能透過手機購買TPASS定期票，只要持有已完成記名的SuperCard，透過悠遊付App的「悠遊卡加值機」，就能選購支援的公共運輸定期票，再利用手機NFC將票券寫入卡片，省下到捷運站操作售票機的時間。悠遊卡就像隨身攜帶的小錢包，如果沒有記名，一旦遺失就可能拿不回卡片餘額。民眾可以透過悠遊卡公司官網辦理記名，符合規定的記名式悠遊卡遺失後，就能申請掛失停用及餘額返還。喜歡借書的民眾，不一定要額外攜帶圖書館借閱證。以臺北市立圖書館為例，只要攜帶悠遊卡及身分證明文件，到總館、分館或民眾閱覽室辦理個人借閱證，就能將悠遊卡作為借書證使用。在支援的店家使用悠遊卡消費時，只要告訴店員「發票存載具」，就能將發票存入悠遊卡，不必再拿紙本發票。民眾也能透過財政部「統一發票兌獎」App，將悠遊卡歸戶至手機條碼，集中管理發票。如果在開獎前完成歸戶並設定中獎獎金匯款帳戶，符合條件的獎金還能直接匯入指定帳戶。部分公有及民營停車場支援悠遊卡支付停車費，有些場域還能直接透過感應設備完成扣款，不必另外準備零錢或到繳費機操作。根據悠遊卡公司公布的合作通路，包括臺北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院等醫療院所，都提供悠遊卡支付服務，民眾可利用支援的繳費設備支付相關醫療費用，減少攜帶現金的麻煩。臺北市立動物園、兒童新樂園等休閒娛樂場所，都列在悠遊卡官方合作通路中，部分場館可以直接感應支付入園門票或遊樂設施費用，省去另外購票、準備零錢的麻煩。悠遊卡不只在台灣能用，連到日本沖繩旅遊也能派上用場，根據悠遊卡公司公布的跨境支付服務，沖繩北部、中部、南部及部分離島都有合作商店，符合條件的旅客可以直接使用悠遊卡消費，交易以新台幣計價，不必另外兌換日圓支付這些消費。雖然悠遊卡功能越來越多，但「手機NFC直接加值」與「連結悠遊付自動加值」其實是不同服務。「手機NFC直接加值」必須使用SuperCard或其他指定晶片悠遊卡，透過手機感應完成加值；「連結悠遊付自動加值」是先將悠遊卡與悠遊付錢包連結，在支援的設備消費時自動補足餘額。