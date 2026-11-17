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蔣萬安稱3度擋翡翠設光電 卓榮泰：2024早結案無任何計畫

評蔣萬安政治動作 卓榮泰費解：市府找不到松機資料？

1128選戰倒數11天，台北市長蔣萬安昨日再出招，稱北市府三度阻擋中央在翡翠水庫設置光電板，並要求對手沈伯洋表態。行政院長卓榮泰今（17）日受訪表示，從2022年起中央有全國性的潛力調查各式光電，在2024年已經結束也無任何計畫，中央詢問意見請地方表達，地方惡意誤解絕對無助合作，重申2024已經結束的案子，為什麼突然在這幾天拿出來討論，懷疑是不是市府找不到松機資料？「認為就是一種政治操作，令人費解」。蔣萬安疾呼連續3年阻擋中央在翡翠水庫設置光電板，更要求沈伯洋表態，卓榮泰說明，在2022、2023、2024年，當時行政院有全國性的潛力調查，包括各形式的光電，請地方來表達意見，那這調查在2024年已經結束。結束之後沒有任何計畫，也沒有針對翡翠水庫要進行任何光電的討論，所以這調查已經結束，也沒有翡翠水庫要設置光電的任何發展。卓榮泰說，中央與地方充分地表達以及了解意見，是每天都在進行的事。不能說中央來協助地方完成了一項工作，是地方的功勞，而中央詢問地方意見、請地方表達意見，就任由地方政府可以惡意地誤解中央的意思，這個絕對無助於中央與地方合作。卓榮泰重申，一個2024年已經結束的案子，沒有後續、沒有決定，在翡翠水庫沒有任何動作，為什麼突然間在這幾天拿出來討論？這令人費解，懷疑是不是台北市府在找松山機場的資料找不到，突然之間找到這一件公文，「在這個時候我認為就是一種政治操作，令人費解」。