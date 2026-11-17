中華郵政今（17）日上午8時30分開放「寶可夢郵票小全張」線上預購，沒想到開賣短短26分鐘，「i集郵」網站就在上午8時56分公告「全部商品已完售」。不過，沒搶到的民眾先別失望，11月20日郵票正式發行後，各地郵局、世界郵展現場及郵政博物館仍有機會買到，每人限購2張。
寶可夢郵票26分鐘完售！還沒買就售罄
中華郵政配合「臺北2026世界郵展」，推出限量30萬張的「寶可夢郵票小全張」，每張售價80元，吸引大批寶可夢粉絲搶購。為維持預購公平性，這次特別採取線上等候室機制，上午8時至8時30分進入網站的民眾，會在正式開賣時由系統隨機分配排隊號碼。
然而，開賣才過了26分鐘，「i集郵」網站就在上午8時56分發布最新消息，宣布「全部商品已完售」，讓不少還在等候進站的民眾來不及完成預購。值得注意的是，這次完售的是線上預購商品，並不代表30萬張郵票已全部售罄，實際線上售出數量仍有待中華郵政公布。
寶可夢郵票線上完售還能買！11/20全台郵局、世界郵展開賣
根據中華郵政官方公告，「寶可夢郵票小全張」將於11月20日正式發行，除了線上訂購，也會在全台各地郵局、世界郵展現場及郵政博物館販售，因此沒有搶到線上預購的粉絲，仍可以把握實體通路購買機會。
🟡 寶可夢郵票11月20日實體購買資訊：
📌開賣日期： 2026年11月20日（五）
📌購買地點： 全台各地郵局、臺北2026世界郵展現場、郵政博物館
📌郵票售價： 每張80元
📌發行數量： 限量30萬張
📌限購規則： 每人限購2張
📌購買提醒： 數量有限，售完為止，各據點實際供貨及販售時間依現場公告為準
其中，「臺北2026世界郵展」將於11月20日至25日在台北世界貿易中心展覽一館登場，民眾除了可以到現場購買郵票，還能參觀郵展及寶可夢相關活動。
寶可夢主題郵局全台6間！11/20還有專屬郵筒可以拍照
除了購買郵票，中華郵政也配合11月20日發行首日，特別設置6間寶可夢主題郵局、6組寶可夢主題郵筒及3場臨時郵局，讓粉絲不只可以收藏郵票，還能前往現場拍照打卡。
📌6間寶可夢主題郵局：
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中華郵政配合「臺北2026世界郵展」，推出限量30萬張的「寶可夢郵票小全張」，每張售價80元，吸引大批寶可夢粉絲搶購。為維持預購公平性，這次特別採取線上等候室機制，上午8時至8時30分進入網站的民眾，會在正式開賣時由系統隨機分配排隊號碼。
然而，開賣才過了26分鐘，「i集郵」網站就在上午8時56分發布最新消息，宣布「全部商品已完售」，讓不少還在等候進站的民眾來不及完成預購。值得注意的是，這次完售的是線上預購商品，並不代表30萬張郵票已全部售罄，實際線上售出數量仍有待中華郵政公布。
根據中華郵政官方公告，「寶可夢郵票小全張」將於11月20日正式發行，除了線上訂購，也會在全台各地郵局、世界郵展現場及郵政博物館販售，因此沒有搶到線上預購的粉絲，仍可以把握實體通路購買機會。
🟡 寶可夢郵票11月20日實體購買資訊：
📌開賣日期： 2026年11月20日（五）
📌購買地點： 全台各地郵局、臺北2026世界郵展現場、郵政博物館
📌郵票售價： 每張80元
📌發行數量： 限量30萬張
📌限購規則： 每人限購2張
📌購買提醒： 數量有限，售完為止，各據點實際供貨及販售時間依現場公告為準
其中，「臺北2026世界郵展」將於11月20日至25日在台北世界貿易中心展覽一館登場，民眾除了可以到現場購買郵票，還能參觀郵展及寶可夢相關活動。
除了購買郵票，中華郵政也配合11月20日發行首日，特別設置6間寶可夢主題郵局、6組寶可夢主題郵筒及3場臨時郵局，讓粉絲不只可以收藏郵票，還能前往現場拍照打卡。
📌6間寶可夢主題郵局：
- 臺北北門郵局
- 林口郵局
- 桃園成功路郵局
- 臺中民權路郵局
- 嘉義文化路郵局
- 新興郵局
- 臺北信義郵局
- 臺北東門郵局
- 板橋文化路郵局
- 清華大學郵局
- 花蓮國安郵局
- 馬公中正路郵局