韓國天團BTS（防彈少年團）即將於11月19日、21日、22日，一連3天在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會，讓幸運買到票的粉絲都已經蓄勢待發。不過細數BTS與台灣的淵源，不只多次來過台灣開唱，竟還曾在2014年推出中文版本的〈Boy In Luv〉，詞還是由周杰倫靈魂作詞人方文山幫忙寫的，他還為了降低發音困難，把「ㄅㄆㄇㄈ」等注音符號都寫進去，超中二又直白的歌詞直接收服大批台灣粉絲。
BTS紅遍全球前，在2014年發行了專輯《SKOOL LUV AFFAIR》，主打歌為〈Boy In Luv〉，主題鎖定青少年戀愛、制服造型跑校園等設定，在當時深受許多人喜愛，知名度也隨之升高。而當經紀公司BIG HIT Music為了打進台灣與中國市場，便決定推出中文版本，找來周杰倫靈魂作詞人方文山操刀寫詞。
注音符號都寫進去 BTS中文版歌詞超中二
由於〈Boy In Luv〉的節奏非常快，所以方文山為了降低中文發音的難度，將歌詞寫得非常口語又直白，像是「我想要牽妳手，看電視時牽手，逛街時候牽手」、「蹦蹦跳跳，說說聊聊，砰砰心跳，要」，甚至將注音符號都寫進去，變成「Oh！ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ」。
其中，最令人印象深刻的歌詞就是反覆洗腦的「想成為妳專屬的歐巴，黏妳愛妳，成為妳歐巴」，中二戀愛腦搭配原曲強勁的節奏，讓BTS加方文山這個超夢幻的組合沒有更華麗，反而變成超尷尬，就連粉絲都聽的雞皮疙瘩掉滿地，但也成功加深了粉絲的記憶。而這次來台開唱，BTS有沒有機會重現這首超中二的歌，也讓粉絲忍不住默默期待。
📌BTS〈Boy In Luv〉中文版歌詞：
放不下，誰在尷尬，而我自問自答練習牽掛
放不下，誰在害怕，我塗改了想要說的話
有些曖昧，妳答應約會
拒絕了誰，妳答應約會
感覺對了，妳答應約會
妳答應約會
妳答應約會
歐巴！強勢一點去改變
改變！別怕拒絕的危險
危險！也要勇敢送信件
信件！像男人般握住拳
難道開開心心，打打鬧鬧，哈哈笑笑，要
要Dancers，蹦蹦跳跳，說說聊聊，砰砰心跳，要
看我不在囉唆，放下了一切跟我走
最最愛妳的人是我，是我
擦出了火花，注意我表情，比誰都要殺
Oh！ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ
HA KU NA MA TA TA
Oh！不要廢話，不要虛假
堅持挑戰所有變化
Oh！跟我回家，看著我說話，送妳手中花
此時此刻，我為妳寫歌
等妳下課，等妳說愛我
想與妳分享快樂，快樂
而妳是我的快樂，快樂
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
親吻妳臉頰，只接妳的電話
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
獻上玫瑰花，心跳快要爆炸
有些曖昧，妳答應約會
拒絕了誰，妳答應約會
感覺對了，妳答應約會
妳答應約會
妳答應約會
外表是bad bad girl
內心是bad bad girl
話不說，妳外型冷漠
卻是我愛的girl
喜歡我，大聲說
請不要繼續保持沉默
妳假裝不熟，刻意在閃躲
讓我感到oh困惑
我想要聽到妳的聲音
快點快點快點（韓文）
卻猜不透妳表情
掙扎掙扎掙扎（韓文）
真心？I got em
耐心？I got em
妳是我的身邊，最美最美的風景
最美最美最美（韓文）
啊～愛上妳，我聽到妳心跳聲音Hold up
透明水晶丁噹很好聽Hold up
心電感應，119喊救命Hold up
我想要牽妳手，看電視時牽手，逛街時候牽手
此時此刻，我為妳寫歌
等妳下課，等妳說愛我
想與妳分享快樂，快樂
而妳是我的快樂，快樂
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
親吻妳臉頰，只接妳的電話
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
獻上玫瑰花，心跳快要爆炸
妳說話，叫我歐巴
親妳臉頰，撫摸你頭髮，我歐巴
原來妳也有溫柔的時候，抱著我
我不會讓妳受傷難過
妳說話，叫我歐巴
就像女朋友般為我泡泡茶
未來一起走
夢想Let's go
肯定的回答
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
親吻妳臉頰，只接妳的電話
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
獻上玫瑰花，心跳快要爆炸
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由於〈Boy In Luv〉的節奏非常快，所以方文山為了降低中文發音的難度，將歌詞寫得非常口語又直白，像是「我想要牽妳手，看電視時牽手，逛街時候牽手」、「蹦蹦跳跳，說說聊聊，砰砰心跳，要」，甚至將注音符號都寫進去，變成「Oh！ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ」。
其中，最令人印象深刻的歌詞就是反覆洗腦的「想成為妳專屬的歐巴，黏妳愛妳，成為妳歐巴」，中二戀愛腦搭配原曲強勁的節奏，讓BTS加方文山這個超夢幻的組合沒有更華麗，反而變成超尷尬，就連粉絲都聽的雞皮疙瘩掉滿地，但也成功加深了粉絲的記憶。而這次來台開唱，BTS有沒有機會重現這首超中二的歌，也讓粉絲忍不住默默期待。
📌BTS〈Boy In Luv〉中文版歌詞：
放不下，誰在尷尬，而我自問自答練習牽掛
放不下，誰在害怕，我塗改了想要說的話
有些曖昧，妳答應約會
拒絕了誰，妳答應約會
感覺對了，妳答應約會
妳答應約會
妳答應約會
歐巴！強勢一點去改變
改變！別怕拒絕的危險
危險！也要勇敢送信件
信件！像男人般握住拳
難道開開心心，打打鬧鬧，哈哈笑笑，要
要Dancers，蹦蹦跳跳，說說聊聊，砰砰心跳，要
看我不在囉唆，放下了一切跟我走
最最愛妳的人是我，是我
擦出了火花，注意我表情，比誰都要殺
Oh！ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ
HA KU NA MA TA TA
Oh！不要廢話，不要虛假
堅持挑戰所有變化
Oh！跟我回家，看著我說話，送妳手中花
此時此刻，我為妳寫歌
等妳下課，等妳說愛我
想與妳分享快樂，快樂
而妳是我的快樂，快樂
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
親吻妳臉頰，只接妳的電話
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
獻上玫瑰花，心跳快要爆炸
有些曖昧，妳答應約會
拒絕了誰，妳答應約會
感覺對了，妳答應約會
妳答應約會
妳答應約會
外表是bad bad girl
內心是bad bad girl
話不說，妳外型冷漠
卻是我愛的girl
喜歡我，大聲說
請不要繼續保持沉默
妳假裝不熟，刻意在閃躲
讓我感到oh困惑
我想要聽到妳的聲音
快點快點快點（韓文）
卻猜不透妳表情
掙扎掙扎掙扎（韓文）
真心？I got em
耐心？I got em
妳是我的身邊，最美最美的風景
最美最美最美（韓文）
啊～愛上妳，我聽到妳心跳聲音Hold up
透明水晶丁噹很好聽Hold up
心電感應，119喊救命Hold up
我想要牽妳手，看電視時牽手，逛街時候牽手
此時此刻，我為妳寫歌
等妳下課，等妳說愛我
想與妳分享快樂，快樂
而妳是我的快樂，快樂
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
親吻妳臉頰，只接妳的電話
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
獻上玫瑰花，心跳快要爆炸
妳說話，叫我歐巴
親妳臉頰，撫摸你頭髮，我歐巴
原來妳也有溫柔的時候，抱著我
我不會讓妳受傷難過
妳說話，叫我歐巴
就像女朋友般為我泡泡茶
未來一起走
夢想Let's go
肯定的回答
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
親吻妳臉頰，只接妳的電話
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
獻上玫瑰花，心跳快要爆炸