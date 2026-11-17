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▲BTS推出《SKOOL LUV AFFAIR》後，隔年2015就來台舉辦演唱會，還有宣傳中文版的〈Boy In Luv〉。（圖／翻攝自環球音樂K-POP FB）

韓國天團BTS（防彈少年團）即將於11月19日、21日、22日，一連3天在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會，讓幸運買到票的粉絲都已經蓄勢待發。不過細數BTS與台灣的淵源，不只多次來過台灣開唱，竟還曾在2014年推出中文版本的〈Boy In Luv〉，詞還是由周杰倫靈魂作詞人方文山幫忙寫的，他還為了降低發音困難，把「ㄅㄆㄇㄈ」等注音符號都寫進去，超中二又直白的歌詞直接收服大批台灣粉絲。BTS紅遍全球前，在2014年發行了專輯《SKOOL LUV AFFAIR》，主打歌為〈Boy In Luv〉，主題鎖定青少年戀愛、制服造型跑校園等設定，在當時深受許多人喜愛，知名度也隨之升高。而當經紀公司BIG HIT Music為了打進台灣與中國市場，便決定推出中文版本，找來周杰倫靈魂作詞人方文山操刀寫詞。由於〈Boy In Luv〉的節奏非常快，所以方文山為了降低中文發音的難度，將歌詞寫得非常口語又直白，像是「我想要牽妳手，看電視時牽手，逛街時候牽手」、「蹦蹦跳跳，說說聊聊，砰砰心跳，要」，甚至將注音符號都寫進去，變成「Oh！ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ」。其中，最令人印象深刻的歌詞就是反覆洗腦的「想成為妳專屬的歐巴，黏妳愛妳，成為妳歐巴」，中二戀愛腦搭配原曲強勁的節奏，讓BTS加方文山這個超夢幻的組合沒有更華麗，反而變成超尷尬，就連粉絲都聽的雞皮疙瘩掉滿地，但也成功加深了粉絲的記憶。而這次來台開唱，BTS有沒有機會重現這首超中二的歌，也讓粉絲忍不住默默期待。放不下，誰在尷尬，而我自問自答練習牽掛放不下，誰在害怕，我塗改了想要說的話有些曖昧，妳答應約會拒絕了誰，妳答應約會感覺對了，妳答應約會妳答應約會妳答應約會歐巴！強勢一點去改變改變！別怕拒絕的危險危險！也要勇敢送信件信件！像男人般握住拳難道開開心心，打打鬧鬧，哈哈笑笑，要要Dancers，蹦蹦跳跳，說說聊聊，砰砰心跳，要看我不在囉唆，放下了一切跟我走最最愛妳的人是我，是我擦出了火花，注意我表情，比誰都要殺Oh！ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌHA KU NA MA TA TAOh！不要廢話，不要虛假堅持挑戰所有變化Oh！跟我回家，看著我說話，送妳手中花此時此刻，我為妳寫歌等妳下課，等妳說愛我想與妳分享快樂，快樂而妳是我的快樂，快樂想成為妳專屬的歐巴黏妳愛妳，成為妳歐巴Say what you wantSay what you want親吻妳臉頰，只接妳的電話想成為妳專屬的歐巴黏妳愛妳，成為妳歐巴Say what you wantSay what you want獻上玫瑰花，心跳快要爆炸有些曖昧，妳答應約會拒絕了誰，妳答應約會感覺對了，妳答應約會妳答應約會妳答應約會外表是bad bad girl內心是bad bad girl話不說，妳外型冷漠卻是我愛的girl喜歡我，大聲說請不要繼續保持沉默妳假裝不熟，刻意在閃躲讓我感到oh困惑我想要聽到妳的聲音快點快點快點（韓文）卻猜不透妳表情掙扎掙扎掙扎（韓文）真心？I got em耐心？I got em妳是我的身邊，最美最美的風景最美最美最美（韓文）啊～愛上妳，我聽到妳心跳聲音Hold up透明水晶丁噹很好聽Hold up心電感應，119喊救命Hold up我想要牽妳手，看電視時牽手，逛街時候牽手此時此刻，我為妳寫歌等妳下課，等妳說愛我想與妳分享快樂，快樂而妳是我的快樂，快樂想成為妳專屬的歐巴黏妳愛妳，成為妳歐巴Say what you wantSay what you want親吻妳臉頰，只接妳的電話想成為妳專屬的歐巴黏妳愛妳，成為妳歐巴Say what you wantSay what you want獻上玫瑰花，心跳快要爆炸妳說話，叫我歐巴親妳臉頰，撫摸你頭髮，我歐巴原來妳也有溫柔的時候，抱著我我不會讓妳受傷難過妳說話，叫我歐巴就像女朋友般為我泡泡茶未來一起走夢想Let's go肯定的回答想成為妳專屬的歐巴黏妳愛妳，成為妳歐巴Say what you wantSay what you want親吻妳臉頰，只接妳的電話想成為妳專屬的歐巴黏妳愛妳，成為妳歐巴Say what you wantSay what you want獻上玫瑰花，心跳快要爆炸