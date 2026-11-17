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Energy成員阿弟（蕭景鴻）的老婆Mei（邱馨葦）近日和女兒、好友到澳門看杜德偉演唱會，還在後台和他合照，意外翻出一段26年前的往事。原來Mei曾演出杜德偉的MV，當年拍水下戲時，她緊張到睜不開眼，害杜德偉跟著重拍好幾次。沒想到相隔26年再見，杜德偉竟然還記得她，讓她又驚又喜。Mei回憶，當時一直無法在水裡睜眼，眼看導演似乎有些不耐煩，得跟著重拍的杜德偉卻沒生氣，反而一直鼓勵她、陪她聊天，讓她慢慢放鬆。等到終於敢在水裡睜開眼睛，她第一眼看見的就是杜德偉的笑容，至今仍直呼「超帥」，還忍不住替他配上內心戲：「她終於肯睜開眼了！」兩人當天放飯時也一起吃飯，Mei還記得自己講了個笑話，把杜德偉逗得很開心。這次在澳門後台重逢，Mei原本沒想到對方還認得自己，兩人聊了幾句，她也笑說自己「很厚臉皮」地送了杜德偉一張老公蕭景鴻的專輯。Mei感謝杜德偉的歌聲陪伴她多年，也讓她留下難忘的拍攝回憶。她笑說，這場演唱會唯一的遺憾，就是沒聽到〈把妳寵壞〉。有趣的是，阿弟在演唱會期間一直傳訊息問她杜德偉唱了沒，比她還緊張，最後索性笑說，只能聽他唱給她聽了。這趟澳門行還多了一名新歌迷，Mei的女兒看完也被杜德偉圈粉，直誇他又帥又厲害。