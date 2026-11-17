日本天王木村拓哉近日來台舉辦演唱會，演出之餘走遍台灣吃美食。15日當天透過個人Instagram，在限時動態自爆自己吃了多道台菜，尤其其中一道杏仁豆腐，天王也附註文字形容「是第一次吃到的食感」，讓粉絲們狂問究竟是哪家？後來經欣葉台菜官方證實，天王一行人造訪的正是位於雙城街的創始店，而杏仁豆腐有欣葉獨有的做法，因此是帶點Q勁的，難怪連木村拓哉都驚訝。欣葉台菜也提到，天王在包廂吃飯，嚴格控管出入，員工們想更進一步互動關懷都沒機會。
「欣葉台菜」創立於1977年，其雙城街創始店，是台北極具代表性的老字號台菜餐廳，從木村拓哉本人在個人Instagram上貼出的照片，可看到他到欣葉台菜吃到多道該品牌的招牌菜，包含菜脯蛋、煎豬肝、麻婆豆腐等，其中被他形容「是第一次吃到的食感」的杏仁豆腐最引起粉絲們關注，紛紛在Threads上求問。
欣葉的杏仁豆腐做法獨特 據傳要3位師傅同時參與
事實上，欣葉台菜的杏仁豆腐，有其獨家做法，是同時選用南北杏，照一定的比例花生研磨成漿後，全程以小火慢煮並持續手工攪拌，據傳最獨門工序，就是會由兩位師傅抓住鍋緣、另一位師傅拿鍋勺，等於是一次要三位師傅協同，施行擂、推、拉、拋四個工法，並持續手打至少30分鐘，等到靜置冷卻就會自動凝結，才可切塊再淋上糖水。因此與坊間使用吉利丁或是洋菜的做法很不一樣，所以欣葉的杏仁豆腐除了香氣溫潤柔和，更有柔軟中帶點微Q的特別口感。
至於天王加持過後，是否有助漲欣葉的業績？欣葉國際餐飲集團則是回覆《NOWNEWS今日新聞》記者，表示「杏仁豆腐原本就是店裡招牌，所以蠻多客人會點。而這幾天觀光客相當多，不僅日本人，韓國、新加坡、香港客也都有，比例來說 都是維持正常水準。」
日本天王在餐廳包廂吃飯 出入服務人員嚴格控管
記者再追問近身服務到日本天王的感想，欣葉則回答，因為木村拓哉在包廂吃飯，門口有保鏢嚴格控管出入，一次只准許一名服務人員進入，上完菜後就立刻離開，所以員工們想互動關懷基本沒機會。
除了欣葉台菜，包含木村拓哉在11月13日當晚的慶生蛋糕，是「在室甜點」製作；甚至連他下榻飯店是台北文華東方酒店等資訊，也全被粉絲挖出。
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事實上，欣葉台菜的杏仁豆腐，有其獨家做法，是同時選用南北杏，照一定的比例花生研磨成漿後，全程以小火慢煮並持續手工攪拌，據傳最獨門工序，就是會由兩位師傅抓住鍋緣、另一位師傅拿鍋勺，等於是一次要三位師傅協同，施行擂、推、拉、拋四個工法，並持續手打至少30分鐘，等到靜置冷卻就會自動凝結，才可切塊再淋上糖水。因此與坊間使用吉利丁或是洋菜的做法很不一樣，所以欣葉的杏仁豆腐除了香氣溫潤柔和，更有柔軟中帶點微Q的特別口感。
至於天王加持過後，是否有助漲欣葉的業績？欣葉國際餐飲集團則是回覆《NOWNEWS今日新聞》記者，表示「杏仁豆腐原本就是店裡招牌，所以蠻多客人會點。而這幾天觀光客相當多，不僅日本人，韓國、新加坡、香港客也都有，比例來說 都是維持正常水準。」
記者再追問近身服務到日本天王的感想，欣葉則回答，因為木村拓哉在包廂吃飯，門口有保鏢嚴格控管出入，一次只准許一名服務人員進入，上完菜後就立刻離開，所以員工們想互動關懷基本沒機會。
除了欣葉台菜，包含木村拓哉在11月13日當晚的慶生蛋糕，是「在室甜點」製作；甚至連他下榻飯店是台北文華東方酒店等資訊，也全被粉絲挖出。