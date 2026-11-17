我是廣告 請繼續往下閱讀

洋流船隊遭控灑冥紙 洪孟楷：這就是溫暖、陽光？

批不能用習俗合理化污染 籲主管機關依法查處

再點名沈伯洋、蘇巧慧 要求表態翡翠水庫光電議題

2026九合一選舉進入最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋15日舉辦「台北大洋流」士林北投場造勢活動，除了車隊掃街、關渡宮前河岸廣場開講，還有支持者組成船隊從淡水河應援，總統賴清德也親自到場站台。不過，國民黨立委洪孟楷昨（16）日指出，接獲許多淡水、八里鄉親反映，洋流船隊竟有人往河面大量拋灑冥紙，讓他憤怒質疑「這就是你們對待母親之河的方式？」要求沈伯洋及其團隊公開道歉，並呼籲主管機關依法查處。洪孟楷昨發文表示，接獲許多淡水、八里鄉親憤怒反映，15日的洋流應援船隊竟有人往河面大量拋灑冥紙，讓他痛批「這就是你們號稱的溫暖、陽光？」他指出，過去8年，新北市長侯友宜每次來到淡水、八里，提起淡水河時，經常以「母親之河」形容，因為北台灣早期發展就是由這條河流孕育，從百年前馬偕博士抵達上岸，到河口聚落的發展，都與淡水河密不可分。他質疑，如今卻為了選舉造勢，往河裡拋灑冥紙，「叫鄉親怎麼接受？」洪孟楷更直言，「沈伯洋委員及其團隊，欠淡水河與鄉親一個道歉！」洪孟楷指出，早期或許有龍舟祈福的習俗，但隨著環保意識提升，相關活動早已調整做法、減少污染，不能再拿習俗合理化往河裡灑冥紙的行為。他也引用《廢棄物清理法》第27條，強調法規對指定清除地區內拋棄紙屑等廢棄物有明文禁止，要求主管機關依法查處。他表示，選舉進入最後階段，各陣營舉辦競選活動應相互尊重，「洋流有你們的創意與規劃，但污染河川、破壞環境，就是逾越紅線！」洪孟楷更指出，連賴清德總統也到場支持沈伯洋，面對這樣的行為，總統同樣應該出面譴責、要求道歉。他並質疑，「愛鄉土，是民進黨過去在野時不斷強調的主張。但當冥紙被拋向空中、落入淡水河的那一刻，這份愛鄉土的承諾，到底去了哪裡？」此外，洪孟楷也指出，淡水地區同樣飲用翡翠水庫的水，因此代表淡水鄉親，堅決反對任何破壞生態、影響水源安全的人為開發。他接著點名民進黨雙北市長候選人蘇巧慧、沈伯洋，要求2人清楚表態，「是否支持翡翠水庫水域設置光電板？還是堅持人民喝到好水的權益放在第一位？」洪孟楷強調，「守護母親之河淡水河，是大是大非的問題，不因選舉而退讓、不因黨派而有不同標準！」並再次要求沈伯洋及其團隊公開道歉、正面回應，共同譴責往河面拋灑冥紙的行為。