交通部觀光署啟動2026年「觀光雙輪驅動方案」國旅補助，Taiwan PASS雙省方案好評加碼，第二波原價5折優惠4.24萬張持續銷售至年底，並新增納入7條台灣好行路線景區接駁服務，東部「太魯閣線」、「東部海岸線」、「玉長豐濱線」
及「縱谷鹿野線」，西部「 溪頭線」、「日月潭阿里山線」及「關子嶺線」，使用QR Code電子票券直接搭乘好方便，《NOWNEWS今日新聞》整理哪裡買、怎麼使用一次掌握。
國旅補助Taiwan PASS加碼！第二波5折優惠4.24萬張開搶
交通部觀光署表示，2026年「觀光雙輪驅動方案」國旅補助，自9月1日推出「平日國旅優惠方案－Taiwan PASS雙省方案」以來，受到國人熱烈支持，Taiwan PASS台鐵版累計銷售超過6萬張，其中以「原價5折」
優惠最受歡迎，第1波加碼的2.4萬張已於11月初售罄。
官方指出，為讓更多民眾享有優惠，再推出第2波加碼4.24萬張，
方案銷售期限及票券開通期限皆至115年12月31日止， 票券開通後可於1年內自行選擇於連續7天內使用相關交通服務，有效整合城際鐵道、都會捷運及景區接駁多元交通服務， 方便旅客彈性安排出遊時間。
Taiwan PASS新增7條「台灣好行」路線！
觀光署表示，本次景區接駁服務新納入7條台灣好行路線，
包含東部地區的「太魯閣線」、「東部海岸線」、「玉長豐濱線」
及「縱谷鹿野線」，進一步提升花東旅遊便利性。
西部地區也增加「
溪頭線」、「日月潭阿里山線」及「關子嶺線」，原有的「清境線」，透過Taiwan PASS APP內的QR Code電子票券就可直接搭乘，讓旅客前往景區更加便利。
也同步完成數位化
官方統計，本次服務升級後，Taiwan PASS景區接駁服務將擴增至22項，
旅客可依旅遊目的地及行程需求自選1項，無須自行開車， 也能輕鬆暢遊各地景區。
觀光署提醒，即使是先前已購買的Taiwan PASS，只要尚未開通，或已開通但尚未兌換任何交通元件，
皆可使用本次新增服務。Taiwan PASS最新消息及票券使用規定，請至Taiwan PASS官網查詢。
Taiwan PASS景區接駁服務升級資訊
◾️新增7條台灣好行路線：
1、新增路線及票種：太魯閣線一日券、東部海岸線一日券、
玉長豐濱線一日券、縱谷鹿野線一日券、溪頭線來回票、
日月潭阿里山線來回票、關子嶺線一日券。
2、搭乘方式：使用Taiwan PASS APP內QR Code電子票券乘車，並依各路線規定完成預約或取票。
注意事項：
1、已購買Taiwan PASS，但票券序號尚未開通者，可使用新增服務。
2、已開通Taiwan PASS，但尚未兌換任何交通運具，且套票尚未逾期者，
可使用新增服務。
3、實際班次、預約方式及票券使用規定，請依Taiwan PASS官網公告為準。
「2026國旅補助」5大方案內容一表看懂
我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部觀光署表示，2026年「觀光雙輪驅動方案」國旅補助，自9月1日推出「平日國旅優惠方案－Taiwan PASS雙省方案」以來，受到國人熱烈支持，Taiwan PASS台鐵版累計銷售超過6萬張，其中以「原價5折」
官方指出，為讓更多民眾享有優惠，再推出第2波加碼4.24萬張，
觀光署表示，本次景區接駁服務新納入7條台灣好行路線，
西部地區也增加「
官方統計，本次服務升級後，Taiwan PASS景區接駁服務將擴增至22項，
觀光署提醒，即使是先前已購買的Taiwan PASS，只要尚未開通，或已開通但尚未兌換任何交通元件，
◾️新增7條台灣好行路線：
1、新增路線及票種：太魯閣線一日券、東部海岸線一日券、
2、搭乘方式：使用Taiwan PASS APP內QR Code電子票券乘車，並依各路線規定完成預約或取票。
注意事項：
1、已購買Taiwan PASS，但票券序號尚未開通者，可使用新增服務。
2、已開通Taiwan PASS，但尚未兌換任何交通運具，且套票尚未逾期者，
3、實際班次、預約方式及票券使用規定，請依Taiwan PASS官網公告為準。
|
方案項目
|
實施時間
|
補助重點
|
適用對象
|
一、平日住宿補助
|
2026年9月1日至11月30日
|
最高2000元（離島2500元）
|
本國國民、自由行個別旅客（散客）
|
二、生日券
|
2026年9月10日至12月31日
|
1200元（可疊加方案一）
|
2026年每月份壽星，登錄＋抽籤制
|
三、遊樂園留宿「免費入園優惠」
|
2026年9月1日至11月30日
|
依住宿折抵金額換算樂園點數，可兌換樂園門票或商品
|
平日入住合作旅宿旅客
|
四、Taiwan PASS台鐵版雙省方案
|
2026年9月1日至12月31日
|
交通5折、住宿每晚折抵1500元（擇1）
|
大眾運輸旅客
|
五、公司員工國旅獎助
|
2026年9月1日至12月15日
|
每團2萬元，以申請6萬元為限
|
本島25人以上、離島10人以上企業團體