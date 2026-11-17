台灣本周將迎來入秋後首波大陸冷氣團，氣象專家賈新興表示，周三（18日）鋒面通過、東北風增強，北部及東半部先轉涼有雨；周五晚間至周六清晨才是這波冷空氣最強時段，入秋首波大陸冷氣團正式報到，台北測站低溫可能降至13.8至14.5度，竹苗以北空曠平地更有機會出現12度或以下低溫，提醒民眾清晨通勤一定要做好保暖。周日、下周一天氣轉穩回暖，下周二鋒面再度接近，台南以北及宜蘭降雨機率增加。
周三鋒面先開場 周四白天高溫恐剩18度
賈新興表示，今（16）日各地早晚偏涼，低溫約19至23度，北部及宜蘭白天高溫約23、24度。明（17）日東北風短暫減弱，台北白天高溫可回升至27度，天氣相對舒適，適合把握空檔晾曬冬衣、厚被。
不過，這段回暖時間不長。周三中午前後鋒面通過，偏強東北風隨後南下，台北高溫將降至約24度；周四（19日）降溫更明顯，白天高溫恐只剩18度，北北基、宜蘭及花東轉為局部短暫雨，中南部山區也可能有零星降雨。
周五晚至周六清晨最冷 竹苗以北空曠區恐探12度
真正的低溫考驗落在周五、周六（20、21日）。賈新興指出，這波冷空氣偏乾，強度接近大陸冷氣團，水氣減少後，各地雖逐漸轉為晴朗，但夜間輻射冷卻效應將進一步拉低氣溫，形成乾冷天氣。
預估周五晚間至周六清晨是最冷時段，台北測站低溫約13.8至14.5度，竹苗以北空曠平地則有機會降至12度或以下。北部周四至周六連續3天白天高溫都不到20度，南部氣溫也會逐步下降，高溫從原本29至30度降至較低水準，周四至周六早晚低溫約18至19度。
由於清晨及夜間寒意明顯，早起外出、機車通勤族應穿足防風保暖衣物。至於合歡山等3000公尺以上高山，這波降雪機率仍偏低。
周日（22日）至下周一（23日）東北季風逐日減弱，白天陽光增多，氣溫也跟著回升，周日高溫約22度，下周一進一步回到26度。不過，清晨仍可能受到輻射冷卻影響，出現較低氣溫。
接下來下周二（24日）又有新一波鋒面及偏強東北季風接力，降雨範圍擴大，台南以北及宜蘭有局部降雨機會，午後高屏、花東也可能出現短暫陣雨；下周三（25日）北北基、宜蘭及花東仍有零星短暫雨，南投以南山區也要留意局部降雨。
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賈新興表示，今（16）日各地早晚偏涼，低溫約19至23度，北部及宜蘭白天高溫約23、24度。明（17）日東北風短暫減弱，台北白天高溫可回升至27度，天氣相對舒適，適合把握空檔晾曬冬衣、厚被。
不過，這段回暖時間不長。周三中午前後鋒面通過，偏強東北風隨後南下，台北高溫將降至約24度；周四（19日）降溫更明顯，白天高溫恐只剩18度，北北基、宜蘭及花東轉為局部短暫雨，中南部山區也可能有零星降雨。
真正的低溫考驗落在周五、周六（20、21日）。賈新興指出，這波冷空氣偏乾，強度接近大陸冷氣團，水氣減少後，各地雖逐漸轉為晴朗，但夜間輻射冷卻效應將進一步拉低氣溫，形成乾冷天氣。
預估周五晚間至周六清晨是最冷時段，台北測站低溫約13.8至14.5度，竹苗以北空曠平地則有機會降至12度或以下。北部周四至周六連續3天白天高溫都不到20度，南部氣溫也會逐步下降，高溫從原本29至30度降至較低水準，周四至周六早晚低溫約18至19度。
由於清晨及夜間寒意明顯，早起外出、機車通勤族應穿足防風保暖衣物。至於合歡山等3000公尺以上高山，這波降雪機率仍偏低。
接下來下周二（24日）又有新一波鋒面及偏強東北季風接力，降雨範圍擴大，台南以北及宜蘭有局部降雨機會，午後高屏、花東也可能出現短暫陣雨；下周三（25日）北北基、宜蘭及花東仍有零星短暫雨，南投以南山區也要留意局部降雨。