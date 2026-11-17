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黃仁勳風波衝擊美企信心 出席APEC也怕惹麻煩

美企仍是最大外國代表團 馬斯克不參加企業峰會

怕說錯話惹爭議 部分美企改派代表出席

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情及中國間諜疑雲辭去執行長職務，風波如今更延燒至國際商界。據知情人士透露，本週在中國深圳登場的亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會，部分美國企業高層因擔心出席活動會被外界視為與中國關係密切，選擇取消行程、改派較低階主管，或低調參與。不過，主辦單位公布的數據顯示，美國企業仍是本屆峰會最大的外國代表團。根據《南華早報》報導，3名知情人士透露，近期黃仁勳涉及的婚外情及中國間諜爭議，已影響部分美國企業領袖參加深圳APEC峰會的意願。黃仁勳上週因與一名涉嫌替北京從事間諜活動的女商人發生婚外情，辭去輝達執行長職務。中國則強烈否認相關間諜指控，批評這是針對中國的抹黑。總部位於上海、為在中國經營的美國企業提供諮詢服務的Young China Group創辦人戴克特瓦德（Zak Dychtwald）表示，黃仁勳風波確實影響企業高層是否出席APEC的考量。他指出，過去18個月，美國企業執行長原本逐漸恢復訪問中國的信心，但這起事件讓情況出現倒退。「有些人開始猶豫，有些人改派較低階主管，也有人選擇低調出席。」戴克特瓦德表示，當與中國往來再度被放在國家安全框架下討論，光是出現在APEC會場，就可能成為企業高層必須衡量的風險。今年APEC企業領袖峰會將於11月17日至18日在深圳舉行，預計吸引全球超過100家大型企業的高層參與，隨後則是美國總統川普（Donald Trump）及中國國家主席習近平等領導人出席的APEC經濟領袖會議。主辦單位週末公布，美國企業占參與企業總數近20%，是本屆規模最大的外國代表團。不過，報導指出，美國企業約占今年《財星》世界500強企業的30%，相較之下，此次參與比例仍相對有限。根據《南華早報》取得的峰會議程，確定出席的美國企業高層包括波音全球（Boeing Global）總裁尼爾森（Brendan Nelson）、Visa執行長麥金納尼（Ryan McInerney）、萬事達卡（Mastercard）執行長米巴赫（Michael Miebach）、PayPal執行長洛雷斯（Enrique Lores），以及UPS執行長托梅（Carol Tomé）。Google全球政府事務與公共政策主管巴蒂亞（Karan Bhatia）也將出席。至於特斯拉（Tesla）及SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk），雖然預計陪同川普前往深圳，但知情人士表示，他不會參加APEC企業領袖峰會的相關場次。一名不願具名的知情人士指出，部分美國企業高層如今對出席峰會及參與討論更加謹慎，擔心發言過多可能引發爭議，甚至造成政治或商業上的失誤。相較之下，英國、加拿大等國企業高層似乎更積極參與本屆活動。不過，另一名知情人士認為，黃仁勳事件主要影響部分美國科技公司的出席意願，對其他產業的衝擊相對有限。第三名知情人士則指出，行程安排與後勤問題仍是吸引美國企業執行長出席的主要障礙。部分企業高層決定不參加，是因為峰會議程不夠明確，加上本週國際關注焦點預料將集中在川普、習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的三方會晤，企業峰會本身可能因此失去關注。