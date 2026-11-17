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自當家球星柯瑞（Stephen Curry）因斜肌傷勢高掛免戰牌後，金州勇士隊便陷入嚴重進攻低潮，今（17）日作客紐奧良挑戰苦吞6連敗的鵜鶘隊，勇士開賽前11次出手全部落空、一球未進，被對手打出一波23：2的懸殊攻勢。慘烈表現引爆美國隨隊記者與球評集體開砲，痛批球隊的問題早已不只是柯瑞缺陣，而是全隊防守形同虛設，進攻亂打，毫無競爭力。上一場NBA盃對陣聖安東尼奧馬刺是柯瑞受傷缺陣後的首戰，勇士開賽同樣前11投盡墨、開局就被打出18：0的攻勢，苦戰6分鐘才靠罰球破蛋，終場以85：123慘敗38分，賽後新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）更主動攬責。不料事隔幾日轉戰紐奧良，勇士卻幾乎沒有任何長進。開賽前6分鐘全隊10投0中，僅靠波傑姆斯基（Brandin Podziemski）兩罰俱中拿到2分，逼得總教練科爾（Steve Kerr）短短6分鐘內就喊出2次暫停；暫停過後勇士第11次出手依舊打鐵，反觀鵜鶘前鋒貝（Saddiq Bey）前3投全中獨得10分，率隊拉開23：2的誇張分差。整個第一節勇士全隊18投僅2中、命中率低到只有11.1%，外線三分球更是13投僅1中（命中率7.7%），單節籃板球也以11：19大幅落後，首節結束便陷入11：35的絕境；到了第二節前段，勇士累計20投僅2中（命中率10%），與鵜鶘28投14中（命中率50%）形成整整5倍的恐怖落差，分差迅速被拉開至11：38的27分差。勇士首節打完便以11：35落後多達24分；進入第二節情況仍未好轉，一度落後至11：38、團隊命中率低至慘不忍睹的10%。勇士連續兩場比賽開局皆吞下「11投0中」的難堪紀錄，這波3連客首節合計狂輸63分。眼見勇士在客場接連崩盤，多位隨隊記者紛紛在社群媒體上發出重砲批評。勇士記者埃文斯（Luca Evans）直言不諱地痛批：「勇士今晚在紐奧良的表現糟糕透頂，找不到別的詞可以形容。首節打完35：11，問題已經不只是柯瑞缺陣的緣故了，球隊的防守簡直形同虛設！」勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）也列出一組數據，點出勇士這波客場之旅在第一節的全面潰敗：先是在休士頓首節以20：35輸給火箭（還傷了柯瑞），接著在聖安東尼奧開局被打出18：0、首節以14：38慘輸馬刺，今日面對處於6連敗低潮的鵜鶘首節又以11：35落後，三戰首節合計狂輸63分。另一位記者戴克斯（Joseph Dycus）則一針見血地指出防守端的核心病灶：「沒有柯瑞時進攻陷入停滯尚在預料之中，但更大的問題在於，格林（Draymond Green）竟然是全隊唯一能夠在第一線持球防守端提供抵抗力的球員。」