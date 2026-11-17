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【Taiwan PASS景區接駁服務升級資訊】

「Taiwan PASS」整合鐵路、捷運、及景區接駁等多元交通服務。因應平日國旅優惠，觀光署祭出「雙省方案」，讓民眾以半價優惠（成人票最低1,250元）購買Taiwan PASS。即日起Taiwan PASS新納7條「台灣好行」路線，並導入QR Code電子票券乘車機制，同時再加碼4.24萬張，持續銷售至年底。觀光署表示，本次景區接駁服務新納入7條台灣好行路線，包含東部地區的「太魯閣線」、「東部海岸線」、「玉長豐濱線」及「縱谷鹿野線」。西部地區也增加「溪頭線」、「日月潭阿里山線」及「關子嶺線」，原有的「清境線」也同步完成數位化，透過Taiwan PASS APP內的QR Code電子票券就可直接搭乘。本次服務升級後，Taiwan PASS景區接駁服務將擴增至22項，旅客可依旅遊目的地及行程需求自選1項，無須自行開車，也能輕鬆暢遊各地景區。觀光署指出，Taiwan PASS台鐵版累計銷售超過6萬張，其中以「原價5折」優惠最受歡迎，第1波加碼的2.4萬張已於11月初售罄，因此再推出第2波加碼4.24萬張，方案銷售期限及票券開通期限皆至115年12月31日止，票券開通後可於1年內自行選擇於連續7天內使用相關交通服務。先前已購買的Taiwan PASS，只要尚未開通或已開通但尚未兌換任何交通元件，皆可使用本次新增服務。1.新增路線及票種：太魯閣線一日券、東部海岸線一日券、玉長豐濱線一日券、縱谷鹿野線一日券、溪頭線來回票、日月潭阿里山線來回票、關子嶺線一日券。2.搭乘方式：使用Taiwan PASS APP內QR Code電子票券乘車，並依各路線規定完成預約或取票。1.已購買Taiwan PASS，但票券序號尚未開通者，可使用新增服務。2.已開通Taiwan PASS，但尚未兌換任何交通運具，且套票尚未逾期者，可使用新增服務。3.實際班次、預約方式及票券使用規定，請依Taiwan PASS官網（ https://twpass.tw/ ）公告為準。