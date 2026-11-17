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從被保護者到參與者：學童親自檢視社區通學路

▲全家貝貝店長與小朋友踏查做紀錄。（圖／靖娟兒童安全文教基金會）

興德國小擔任小偵探！全家店長感嘆「大人與小孩視角大不同」

▲靖娟與全家便利商店攜手合作「交安小偵探」活動，讓孩子從被保護者成為主動參與者，將鄰里熟悉的全家店舖轉化為「交通安全學習站」。（圖／靖娟兒童安全文教基金會）

「全家」把交通安全課搬進便利商店 打造兒童通學生活防線

▲「全家」金興店陳佩璇店長也深有感觸地表示：「陪孩子走一趟才發現，大人眼中的安全環境，對孩子而言仍藏著意想不到的安全盲點。」（圖／靖娟兒童安全文教基金會）

從交通安全教育到環境改善！靖娟籲候選人回應孩子的通學需求

2026年地方選舉將至，靖娟兒童安全文教基金會呼籲各縣市候選人重視兒童通學安全。今年靖娟檢核六都22所學校周邊通學環境，發現路口視線遮蔽、行人號誌閃爍時間不足、人行道不連續及無障礙坡道設置不完善等四大風險。為從兒童視角檢視通學環境，靖娟今日（16日）攜手全家便利商店，於「全家」金興店舉辦「小小交安偵探隊：我的回家安全路」實地踏查示範活動，邀請興德國小學童化身小小偵探，找出通學路上的潛在危險，更從日常生活出發培養主動觀察、表達意見的「小小公民精神」。自去年起，靖娟與全家便利商店攜手合作「交安小偵探」活動，讓孩子從被保護者成為主動參與者，將鄰里熟悉的全家店舖轉化為「交通安全學習站」，由靖娟專業講師與社區「全家」店長共同帶領學童走訪街區，以孩子的視角觀察並記錄通學路上的潛在危險，更進一步繪製成「社區通學風險地圖」，讓大人看見並理解孩子眼中的通學困境。透過親身觀察、發現問題與表達意見，鼓勵孩子從小發揮「小小公民精神」，主動關心生活環境、為自身需求發聲，讓交通安全教育成為參與社區事務的起點。「全家」更透過店到店服務，協助家長就近領取免費交通安全遊戲書，讓交通安全教育從社區延伸至家庭。本次活動邀請興德國小學童化身小小偵探，從兒童視角實地踏查通學環境。學童分享，除了上學路線，平時行走在其他道路時，也常遇到騎樓雜物遮擋視線，加上身材矮小、不易被駕駛察覺，讓他們走在路上總是格外小心。全程陪伴孩子踏查的「全家」金興店陳佩璇店長也深有感觸地表示：「陪孩子走一趟才發現，大人眼中的安全環境，對孩子而言仍藏著意想不到的安全盲點。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室資深經理黃敏淳表示，交通安全與每個家庭的日常生活息息相關，也是值得長期關注的公共議題。「全家」持續攜手靖娟基金會推動兒童交通安全教育，希望發揮便利商店深入社區、貼近民眾生活的優勢，透過店長陪伴學童實地踏查，讓孩子從熟悉的便利商店出發，學習辨識生活中的交通風險，也讓店舖成為社區推廣交通安全的據點，共同守護孩子的平安通學路。除了帶領孩子實地踏查通學環境，靖娟與「全家」也持續將交通安全教育延伸至家庭。今年雙方共同推出的《全家交通安全遊戲書》，開放5,000份免費申請，並透過「全家店到店」服務將遊戲書寄送至鄰近「全家」店舖領取，鼓勵親子透過遊戲認識交通風險，提升日常生活中的安全意識。(詳細申請資訊，將於11/17中午公布於靖娟基金會粉專)靖娟基金會執行長許雅荏表示：「孩子每天走在通學路上，最清楚哪些地方讓自己感到不安全。交通安全不能只靠孩子提高警覺，更需要政府改善道路環境。隨著地方選舉將至，我們期待各縣市候選人真正聽見孩子的聲音，將兒童通學安全納入施政規劃，讓孩子的需求不只在選前被聽見，更能在選後轉化為具體的改善行動。」