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中間選民成決戰關鍵！柯志恩支持度超越賴瑞隆2.5倍

賴清德滿意度不到5成 陳其邁獲超過7成肯定

高雄市長對決呈現白熱化，《ETtoday民調雲》今（17）日公布封關前最新民調，國民黨候選人柯志恩以46.1%支持度，微幅領先民進黨候選人賴瑞隆的44.6%，雙方差距僅1.5個百分點，選情陷入激烈拉鋸。不過，進一步分析政黨傾向發現，在不支持任何政黨的中間選民當中，柯志恩大幅領先賴瑞隆31.3個百分點，成為這場選戰的一大變數。2026年九合一選舉將於11月28日登場，高雄市長選戰備受關注，《ETtoday民調雲》針對表示「一定會」及「可能會」投票的受訪者進行調查，結果顯示，柯志恩支持度為46.1%，賴瑞隆則為44.6%，雙方僅相差1.5個百分點，另有7.7%受訪者尚未決定或沒有意見。值得注意的是，從政黨傾向交叉分析來看，柯志恩在不支持任何政黨的受訪者中，獲得52.6%支持，賴瑞隆僅有21.3%，雙方差距達31.3個百分點，柯志恩的支持比例約為賴瑞隆的2.5倍。儘管藍綠兩位候選人在整體民調中互有攻防，但柯志恩在中間選民族群中展現明顯優勢，也讓沒有明確政黨傾向的選民，成為選前最後階段最受矚目的關鍵族群。至於投票意願，本次調查有81.9%受訪者表示「一定會」投票，另有9.9%表示「可能會」，合計達91.8%；此外，5.9%表示「不一定會」投票，2.1%則表示「不會」投票。不過，民調中的投票意願屬於受訪者自我表態，並不代表選舉當天的實際投票率，整體來說，有意參與投票的受訪者飆破九成，其中有超過八成的人表示一定會投票。除了市長候選人支持度，這份民調也針對中央及地方首長施政表現進行調查，總統賴清德的施政滿意度為49.1%，不滿意度則為47.8%，兩者僅差1.3個百分點。其中，表示「非常不滿意」者占33.1%，高於「非常滿意」的25.6%，顯示民眾對中央施政評價呈現明顯分歧。相較之下，高雄市長陳其邁的施政表現獲得較高肯定，滿意度達72.1%，其中41.6%表示「非常滿意」、30.5%表示「還算滿意」；不滿意度則為24.8%，當中有16.1%表示「不太滿意」，以及8.7%表示「非常不滿意」，與賴清德的施政評價形成明顯對比，另有3.0%表示不知道或沒意見。值得關注的是，儘管陳其邁施政滿意度突破7成，但民進黨候選人賴瑞隆在市長選戰中的支持度，仍與柯志恩呈現近身肉搏態勢。地方首長施政評價與接班候選人的選情，並未完全呈現正向連動，也凸顯高雄選戰的複雜性。本次民調由東森民調雲股份有限公司執行，營運長謝惠玲主持，調查時間為2026年11月10日至13日，調查對象為設籍高雄市38個行政區、年滿20歲以上民眾，採手機簡訊及EDM通知方式，透過封閉式網路問卷進行，並從《ETtoday民調雲》自建的40萬6464名符合條件會員資料庫中，以分層比例抽樣方式抽取樣本，共回收1,296份有效問卷。在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.72個百分點，並依性別、年齡、行政區及教育程度進行統計加權，以提高樣本代表性，調查經費由東森民調雲股份有限公司自行負擔。